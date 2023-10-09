港大校政風波｜校委會成立五人小組查張翔投訴　料12星期內交報告

香港大學校委會下午三時舉行特別會議，討論對校長張翔的多項管理不當的投訴，歷時大約3個半小時。校委會於會議後發聲明表示，議決按照港大「舉報政策」 ，成立五人專責小組，調查近日收到一組投訴事項，預期小組12個星期內提交報告，再作決定。



校委會特別會議於鈕魯詩樓舉行。（夏家朗攝）

負責調查的港大校委會專責小組成員均為校委會委員，由身兼立法議員的大學審計委員會主席吳永嘉擔任主席，成員包括施文信博士和趙子翹先生。另外，校委會亦會委任兩位非校委成員加入小組。

校委會主席王沛詩表示，校委會作為大學最高管治團體，有責任公平公正處理舉報事宜，形容小組定當秉持「明德格物」的校訓，公平公正嚴肅處理有關指控，以事實為基礎、不偏不倚、對事不對人的態度，尋求真相，達至公平的結論。

她指，港大歷史悠久，百多年來得到各界支持和厚愛，無限感激。校委會定必以最負責的態度嚴肅處理所有事情，不負大家的期望。

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港大校長張翔近日捲入多宗管理不當的投訴，包括未經招標購入寶馬座駕、指定美國獵頭公司招聘副校長及醫學院院長、接受內地企業獎學金的轉賬問題、花5500萬元大學資金裝修教職員聯誼會等。張翔發聲明反駁，斥投訴是蓄意扭曲事實，構成嚴重誹謗，並致涵校委會，要求帶同律師出席會議。校委會主席王沛詩稱，港大對舉報有既定的政策和程序，校委會將以對事不對人的態度，公平公正、嚴謹地處理所有投訴。