港大校政風波｜校長張翔應否停職受查？王沛詩：搵出真相先行動

港大校張翔涉及多宗管治不當的投訴，港大校委會今日召開會議討論，歷時大約三個半小時。港大校委會主席王沛詩會後宣布，校委會通過成立五人專責小組作出調查，並將於12星期內提交報告。不過，兩度被問到會否公開調查報告，她則未有回應。



對於有聲音指張翔接受調查期間應暫停職務，王沛詩稱，港大會上下一心，「校長仲係我哋嘅校長，不會有任何假定，直至我哋搵出事實、真相，才會採取行動。」



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王沛詩：校長仲係我哋嘅校長 暫時無任何假定

港大校委會主席王沛詩會後表示，議決按照香港大學「舉報政策」，成立五人專責小組，調查近日收到一組投訴事項，校委會預期小組十二個星期內提交報告，並再作決定。王沛詩兩次被問到日後會否公開調查報告，她則未有回應。

對於有聲音認為調查期間校長張翔應被暫停職務，王沛詩指，張翔是一位成就卓越的科學家，近年提出多項有建設性建議，而港大會上下一心，「校長仲係我哋嘅校長，我哋暫時冇任何假定，我哋會悉心處理依家嘅投訴，直至我哋搵出事實、真相，我哋先會採取行動。」

王沛詩未有回應與張翔不和的傳聞，僅稱港大是獨立的團體，有百多年歷史，委員會是大學最高的管治團體，會全力按照管治理念跟進，強調不受任何人影響。她又澄清沒有提出設立任何辦公室，以及坊間指控她洩密是不實消息，「我一定唔會洩密。」

由校監委任、港交所前主席李小加會後表示，針對校長的指控十分嚴重，如果控罪屬實，應找出辦法追究責任。（夏家朗攝）

校委李小加：如控罪屬實 應找出辦法追究責任

由校監委任的校委、港交所前主席李小加會後表示，對學校的現狀感到十分傷感，形容針對校長的指控十分嚴重，如果控罪屬實，應找出辦法追究責任，處理所造成的傷害，此前應奉行香港法治社會、無罪假定的原則，讓大學正常運行，「不要讓大家生活在一種巨大政治風波和爭議之中，使教學員工、老師、教授可以好好做研究，好好教書，好好讀書，應該團結一致，支持大學機構。（Stand together, and united, and support this great institution。）」

港大校委會本科生代表戚由康於會後表示，認為基於公眾利益和知情權，校委會和主席就事件的處理方式，可以進一步提高透明度。（夏家朗攝）

另一位本科生代表校委戚由康於會後表示，認為基於公眾利益和知情權，校委會和主席就事件的處理方式，可以進一步提高透明度。他指，校委會計劃委任校委會以外的人士加入小組，認為須考慮該人是否獲公眾信任等。