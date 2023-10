港大校政風波｜校長張翔應否停職受查？王沛詩：搵出真相先行動

港大校張翔涉及多宗管治不當的投訴,港大校委會今日召開會議討論,歷時大約三個半小時。港大校委會主席王沛詩會後宣布,校委會通過成立五人專責小組作出調查,並將於12星期內提交報告。不過,兩度被問到會否公開調查報告,她則未有回應。



對於有聲音指張翔接受調查期間應暫停職務,王沛詩稱,港大會上下一心,「校長仲係我哋嘅校長,不會有任何假定,直至我哋搵出事實、真相,才會採取行動。」



王沛詩:校長仲係我哋嘅校長 暫時無任何假定

港大校委會主席王沛詩會後表示,議決按照香港大學「舉報政策」,成立五人專責小組,調查近日收到一組投訴事項,校委會預期小組十二個星期內提交報告,並再作決定。王沛詩兩次被問到日後會否公開調查報告,她則未有回應。

對於有聲音認為調查期間校長張翔應被暫停職務,王沛詩指,張翔是一位成就卓越的科學家,近年提出多項有建設性建議,而港大會上下一心,「校長仲係我哋嘅校長,我哋暫時冇任何假定,我哋會悉心處理依家嘅投訴,直至我哋搵出事實、真相,我哋先會採取行動。」

王沛詩未有回應與張翔不和的傳聞,僅稱港大是獨立的團體,有百多年歷史,委員會是大學最高的管治團體,會全力按照管治理念跟進,強調不受任何人影響。她又澄清沒有提出設立任何辦公室,以及坊間指控她洩密是不實消息,「我一定唔會洩密。」

由校監委任、港交所前主席李小加會後表示,針對校長的指控十分嚴重,如果控罪屬實,應找出辦法追究責任。(夏家朗攝)

校委李小加:如控罪屬實 應找出辦法追究責任

由校監委任的校委、港交所前主席李小加會後表示,對學校的現狀感到十分傷感,形容針對校長的指控十分嚴重,如果控罪屬實,應找出辦法追究責任,處理所造成的傷害,此前應奉行香港法治社會、無罪假定的原則,讓大學正常運行,「不要讓大家生活在一種巨大政治風波和爭議之中,使教學員工、老師、教授可以好好做研究,好好教書,好好讀書,應該團結一致,支持大學機構。(Stand together, and united, and support this great institution。)」

港大校委會本科生代表戚由康於會後表示,認為基於公眾利益和知情權,校委會和主席就事件的處理方式,可以進一步提高透明度。(夏家朗攝)

另一位本科生代表校委戚由康於會後表示,認為基於公眾利益和知情權,校委會和主席就事件的處理方式,可以進一步提高透明度。他指,校委會計劃委任校委會以外的人士加入小組,認為須考慮該人是否獲公眾信任等。