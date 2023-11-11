前藝人受傷變聽障　創頻道辦短片比賽勉勵同路人：縱有缺憾但不廢

人生縱有起跌，但仍有「N次方」的可能。慈善機構開心頻道舉辦的《香港印記》短片比賽，今年以「人生N次方」為主題，此主題也一早體現在機構創辦人卓慧敏（Dede）及歷屆比賽頒獎禮的主持鄧嘉玲（Kelly）身上。



卓慧敏早年工作中遇意外成為聽障人士，後遺症一直纏繞她，加上聽障非表面殘疾，很多人不理解她，甚至有人誤會她是扮聽不到。創辦頻道，她指既是希望大眾理解殘疾有很多種，亦盼鼓勵同路人自強，好好生活，「我哋雖然有缺憾，但殘而不廢。」



自小患罕見病的鄧嘉玲與卓慧敏相識10年，她不只是今屆頒獎禮主持，更是開心頻道其中一個節目主角，藉著拍節目，分享成長經歷、生活見聞，她希望讓同樣身有殘疾的朋友知道，即使身有殘疾，仍可融入社會、活得沒有界限，「最重要係自己開放自己嘅心。」



自小患罕見病的Kelly（左）與開心頻道創辦人卓慧敏（右）在一個10年前的活動上結識。（歐嘉樂攝）

《香港印記》短片比賽主題「人生N次方」 冀帶出人生有很多可能性

2020年初香港爆發疫情，慈善機構開心頻道也在同年開始舉辦《香港印記》短片比賽，今年的比賽以「人生N次方」為題，機構創辦人卓慧敏說主題是希望帶出人生有很多的可能性。

意外陰影一直纏繞 卓慧敏：徘徊喺我個腦海裏面

她創辦頻道前是藝員，多年前工作期間遇上意外，令她耳朵受傷，聽力受損。意外後，她不時會頭痛，甚至影響生活，試過在街上因為聽到紅綠燈的響聲，便頭痛欲裂，意外帶來的心理陰影也一直纏繞她：「個意外係咁徘徊喺我個腦海裏面。」

聽障非表面殘疾 有人誤會她「詐」聽不到

她坦言，受傷帶來的後遺症很難克服，加上聽障並非表面殘疾，很多人也不理解她的困難，甚至有過一些謠言指她有抑鬱症，因為有人在街上叫她，她裝作聽不到、不回應；亦試過在酒店預訂房間，即使表明自己聽力差，希望職員慢慢重覆說話內容，仍被對方視為有意作弄。

卓慧敏多年前工作期間遇上意外，耳朵受傷，聽力受損，不時會頭痛，意外帶來的心理陰影也一直纏繞她。（歐嘉樂攝）

因為我冇外表殘疾，呢個（聽障）係冇人睇到嘅問題，所以我要比任何人更加勤力多好多倍，變返一個接近健全嘅人士。 開心頻道創辦人卓慧敏

卓慧敏在2011年以意外賠償創辦慈善機構開心頻道，既做影視製作，也籌辦慈善活動。（歐嘉樂攝）

為了克服心理陰影，她上過不少課程，想找到方法幫助自己。意外後，聽力受損，連帶影響部份面部肌肉，想改善咬字發音，她就找歌唱老師學唱歌，不過報讀時，她無提及自己的情況，坦言是不想別人知道她有聽障而特別優待她，「如果我成日話畀人聽，我有呢個問題，可能我未必可以學到咁多嘢。」

創辦頻道鼓勵殘疾人士要自強 好好生活

她說，創辦開心頻道，製作節目、做各類社會服務，既是想大眾理解殘疾有很多種，也期盼鼓勵殘疾人士要自強，好好生活，「因為呢個世界上，就算幾有同理心，你不停幫我都好，有一日你會幫到攰，首先我哋係咪要自己自救先……如果你都唔做得好自己，你憑乜嘢叫人哋幫你？」

為了克服心理陰影，卓慧敏上過不少課程，想找到方法幫助自己。（歐嘉樂攝）

患有俗稱「玻璃骨」 鄧嘉玲七歲前一直臥床

在卓慧敏眼中，自小患罕見病的鄧嘉玲（Kelly）就是不斷自強、努力不懈的人。

鄧嘉玲自幼患有俗稱「玻璃骨」的成骨不全症，七歲前一直臥床，童年時經常躺在床上，望著天花板，無法上學，只能靠聽黎明的歌學中文，「佢（黎明）唔單止陪我渡過咗好多好寂寞嘅日子，從佢嘅歌裡面，學中文字，佢係我學習上嘅恩師。」

融入「健全人世界」不容易 鄧嘉玲：係自己能唔能夠接納自己？

直至成年，鄧嘉玲才開始用電動輪椅，24歲開始上學，由毅進課程開始讀，去年大學畢業，投身職場也做過幾份工作。現在的鄧嘉玲，早也習慣與人交往，但她坦言最開初要融入「健全人的世界」並不容易，因為甚少與人接觸，她最初也會很拘緊，「所謂唔容易唔係人哋接唔接納你，係自己能唔能夠接納自己。」

鄧嘉玲自幼患有俗稱「玻璃骨」的成骨不全症，童年時經常躺在床上，無法上學，她說只能靠聽黎明的歌學中文，黎明對她而言，既是偶像、亦是恩師。（歐嘉樂攝）

當上網上節目主持 變得敢於開放自己：我哋嘅世界都可以係好大

十年前一個頒獎禮上，鄧嘉玲認識到卓慧敏，開始在開心頻道擔任網上節目主持，節目名為《小女子暢遊大勇氣》，內容圍繞鄧嘉玲在日常生活的所見所聞、有時也分享成長期間種種經驗。

鄧嘉玲說拍節目，最想是讓同樣身有殘疾的朋友知道，殘疾人士同樣可以融入社會、活得沒有界限，「最重要係自己開放自己嘅心。」

好想真係鼓勵返同路人，你哋走出來喇，唔好困住自己。我哋嘅世界都可以係好大，我哋經歷嘅嘢都可以好精彩。 成骨不全症患者鄧嘉玲

卓慧敏說，鄧嘉玲的吸引力在於她敢於開放自己、努力嘗試的態度。（歐嘉樂攝）

卓慧敏續說，鄧嘉玲敢於開放自己、努力嘗試，這種態度正是她的吸引力，以至機構要舉辦比賽、籌備頒獎禮，比起另覓主持，她更希望鄧嘉玲嘗試做主持，「佢畀我感覺，好自強，我覺得佢對眼話畀我聽，佢會畀心機去爭取一啲嘢，只要你畀咗我，信我，我會做，一定會畀心機做，佢嘅眼神話咗畀我聽。」

今年《香港印記》短片比賽已踏入第三屆，卓慧敏也提到歷屆頒獎禮也有邀請輪椅人士做義工，為參與典禮的人帶路，在比賽以外，開心頻道也有舉行不同慈善活動，不少義工都是殘疾人士：「其實由開辦機構到𠵱家，我背後講句說話就係，我哋雖然有缺憾，但係殘而不廢。」

《香港印記》短片比賽已踏入第三屆，今年主題為「人生N次方」。（歐嘉樂攝）

第三屆《香港印記》短片比賽2023

主題：人生N次方

短片時間：3至5分鐘

組別：公開組、校際組

截止日期：11月30日 23:59

詳情：https://www.funchannel.org.hk/shortfilm_competition_2023/

