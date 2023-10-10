啟德體育園｜創造2千職位　即日網上先招聘100個　一文看清十工種

第十五屆全國運動會將於2025年舉行，香港亦是其中參與舉辦的地區。啟德體育園今日（10日）宣布，為配合體育園的長遠發展，並利用啟德區內的新基建項目，孕育新的經濟增長點，將會在未來六個月招聘約100個職位，目標在2025年前創造約2,000個職位。



該批職位涵蓋餐飲、體育設施管理、運動課程策劃等，包括草坪維護及操作大使、

啤酒桶操作技術員等，分為全職及半職，少數族裔及不同文化背景亦可報名。有意的市民可在網上登記或經WhatsApp查詢。



2023年7月6日，啟德體育園主場館大型開合式上蓋的預製鋼構件，已全部運抵香港，標誌著主場館的上蓋工程踏進了關鍵性的階段。（啟德體育園圖片）

目標2025年前聘2000個職位

啟德體育園今日公布，由於預期2025年舉行的全國運動會需要大量人手，負責營運設施及其他業務，包括餐飲、旅遊、零售、交通及酒店等。因此為了推動啟德體育園及本港體育事業的長遠發展，將計劃招聘約2,000個職位。

啟德體育園首階段在未來六個月招募約100個職位，涵蓋各個領域，包括餐飲、體育設施管理、運動課程策劃、 服務管理、財務管理及策劃、市場策劃及活動推廣人才等。

▼2022年8月31日 「設計二十五載」展覽上，啟德體育園展出最新模型▼



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提供全職及半職安排 歡迎少數族裔加入

啟德體育園表示，除了全職職位外，亦提供具彈性的半職工作安排，適合喜歡多元生活的斜槓族或持家者等加入。體育園亦指，不論剛畢業的年輕人或專業人士；少數族裔及不同文化背景的人士，均歡迎加入其團隊。

有意應徵者可透過網上登記，或使用WhatsApp發送訊息至體育園的招聘熱線查詢。電話號碼為(852) 6926 8108。

啟德體育園區將來落成後的高空俯瞰圖。（啟德體育園圖片）

啟德體育園十大筍工一覽

1. 草坪維護及操作大使

2. 設施維護經理／技術員

3. 活動及賽事日程管理員

4. 卓越服務大使

5. 食物安全及可持續發展經理

6. 廣播及多媒體助理經理

7. 會議及展覽活動銷售大使

8. 園景經理

9. 灌溉技術員

10. 啤酒桶操作技術員

