渣打馬拉松｜預計本年11.19再辦　與啟德體育園研究2年後調整路線

渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松 / 渣馬）昨日（12日）舉行，香港田徑總會行政總監伍于豪今日（13日）預告，2023年第26屆馬拉松將在今年11月19日舉行，期望提供更多名額，他又透露，大會在未來2至3年有機會調整路線，已經與啟德體育園接觸。



▼2月12日 渣打馬拉松濕熱天氣下作賽不少跑手衝線露疲態▼



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伍于豪在港台節目《千禧年代》表示，2023年馬拉松預計在11月19日舉行，期望名額會更多，令馬拉松賽事復常。對於不少跑手對西隧暗鈄段感吃力，他透露，大會已與啟德體育園初步接觸，研究2至3年後調整路線。

▼2月12日 渣打馬拉松各組跑手陸續維園衝線▼



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有跑手反映體感辛苦

他指出，昨日賽事順利完成，相比2021年在疫情期間舉行，今次人數倍增，氣氛更熱鬧，有3.7萬人報名，超過九成人出席，情況出乎意料，比以往85%左右的出席率為高，他相信與疫情放寛，撤銷限聚令，及賽事毋須戴口罩有關。

昨日天氣潮濕，伍于豪指大會已提醒跑手注意天氣，不過跑手早有預算，調整策略，頭半段保守，尾段才發揮。他又指，有跑手反映體感辛苦，跑2至3公里都未能出汗。賽事至少35人送院，他指數字與以往相若，今年送院人士主要是過熱、輕微中暑、扭傷、跌傷。

▼2月12日 渣打馬拉松天氣又濕又熱跑手發揮或受影響▼

