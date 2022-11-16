康體設施藍圖｜首階段16項目曝光　涉白石體育園及改建香港大球場

政府新一份施政報告提出制訂「體育及康樂設施10年發展藍圖」，分階段展開約30個工程項目。文化體育及旅遊局今（16日）書面答覆立法會提問時，公布第一階段16個擬展開項目，並計劃在首五年開展，當中包括14個新建設施項目及兩個重建項目。



根據第一階段擬展開項目，除較關注的白石體育園外，大部份均為早前已公布的項目，包括改建香港大球場、東涌第107區聯用綜合大樓及東涌東海濱長廊等，甚至包括市政局年代已提出的「前朝工程」，即元朗第12區體育館。



「體育及康樂設施10年發展藍圖」首階段包括改建香港大球場。（資料圖片）

文體旅局文件表示，經考慮到體育發展需要及可見的人口增長，特別是在北部都會區和大嶼山的新發展區等，行政長官於2022年《施政報告》中提出制訂「體育及康樂設施10年發展藍圖」，分階段展開約30個工程項目，持續地為市民提供優質及多元化的體育及康樂設施。

文件指，當局計劃在首五年開展16項康體設施工程項目，當中包括14個新建設施項目和兩個重建項目。此外，局會亦會為約15個項目展開技術可行性研究，設施種類涵蓋體育館、運動場、公園等。

該局亦計劃以提供新建設施為主，如有實際需要，亦會考慮重建及優化部分現有設施。在首五年會展開的研究項目包括元朗南體育館和重建摩理臣山游泳池，有關工程名單會在下一階段細化具體工作安排後再適時確立。

根據該局提供的第一階段16個項目，大部份為早前已公布、或公布已久的項目，包括提出已逾10年的將軍澳第77區水上活動中心、前區域市政局年代已建議興建的元朗第12區體育館及改建香港大球賽等。

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研究優化「M」品牌計劃 增每項活動資助上限

該局又指，正研究優化「M」品牌計劃，包括增加每項活動的資助上限、取消同一申請人每年可舉辦的「M」品牌活動的配額等，並會檢視並放寬申請人的資格，以涵蓋體育總會及相關團體所組織的活動，支持更多大型國際體育賽事在香港舉行。

香港馬拉松、世界女排聯賽等9項大型賽事明年上演

在疫情漸趨穩定的情況下，預計明年約有9項大型國際體育賽事在香港舉行，包括香港馬拉松、香港世界女排聯賽、香港國際龍舟邀請賽及香港網球公開賽等。