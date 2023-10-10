上海遊客以色列度假遇戰亂：一日內4次防空警報　有人裹浴衣衝出

10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）向以色列發動突襲軍事行動。截止目前以巴衝突已造成過千人死亡，中國駐以色列使館和駐巴勒斯坦辦事處也已發布緊急安全提醒，表示將盡全力保障當地中國公民和機構的安全。

一名正在以色列度假的上海夏女士接受內媒《南方都市》採訪時表示，她沒有想到，在國慶假期的末尾，她所在的以色列城市特拉維夫，竟在數小時後成為了戰爭之地。



夏女士表示，這次中秋國慶長假她選擇在以色列度過。抵達特拉維夫當日，夏女士在當地逛到翌日凌晨2點。「你知道嗎？那時候覺得這真是個很棒的地方，結果睡了一覺，就是被酒店的警報驚醒了。」

10月7日早7時30分許，夏女士在睡夢中被第一次防空警報吵醒，當時她並沒有意識到問題的嚴重性。早餐期間，飯店響起了第二次防空警報，住客在飯店工作人員的指引下往掩體走去，「那時候大家也還是慢悠悠的，直到第三次警報響起，大家離開的速度明顯就快了很多」。

夏女士稱，一直到20時許，一日之內共聽到了4次防空警報聲響起的聲音，每次響起的時間在五到十分鐘之間。她形容，在飯店陽台看見「鐵穹」防空系統如煙火般從地面升起，在空中炸開，過了幾秒鐘，警報聲再次響起。「這次大家都學乖了，趕緊進掩體躲避，看到很多外國人都是洗澡洗到一半裹了浴衣衝出來的，還有來不及穿拖鞋的。」

夏女士定於10月8日回國，當日她早早來到位於特拉維夫的本古里安國際機場，等待航班起飛回國。

除上海夏女士外，廣州的繞女士在經歷了兩次航班取消後，終於轉機約旦、曼谷返回中國。繞女士形容，10月7日晚間，在機場內看到強壯的白人男性一邊哭著一邊踏進機場，警察在一旁拍肩安慰；有工作人員勸提著大件行李的乘客丟下行李先行離開。聽到遠處傳來的爆炸聲，繞女士表示，這是她第一次意識到戰爭正在發生，「像是很遙遠的，火箭彈被攔截的聲音」。