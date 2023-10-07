黃金周｜旅遊旺區零售業錄雙位數增長　邵家輝倡中環辦演唱會吸客

內地中秋節及十一國慶黃金周長假期在昨日（6日）完結，立法會批發及零售界議員邵家輝今日（7日）在電台節目表示，零售業界反映黃金周的市道正面，在旅遊旺區更錄得雙位數字增長，例如珠寶、黃金及奢侈品，但坦言與2018年仍有差距，建議政府在灣仔、西環及觀塘3個海濱舉辦夜市外，應多舉辦大型活動，例如在中環空曠地方辦演唱會，以帶旺附近一帶的市道。

旅遊界立法會議員姚柏良亦表示，在中秋國慶長假期，總入境入次達115萬，已恢復2018年高峰期的7成，反映旅遊業在政府連番活動後，正穩步復甦，建議政府在新開放的茶果嶺海濱等，增設商業元素，例如飲食攤檔，以吸引遊客、推動夜經濟，而業界亦正研究推出特別的本地深度遊，除了能吸引旅客，亦能吸引本地市民。



立法會批發及零售界議員邵家輝。（資料圖片／夏家朗攝）

立法會批發及零售界議員邵家輝早上在商台節目《政經星期六》表示，政府近月大推夜繽紛後，晚間人流暢旺，本地市民亦多出外消費，「贏咗口碑」，吸引到海外和國內旅客來港遊玩，零售業界反映黃金周的市道正面，在旅遊旺區更錄得雙位數字增長，例如珠寶、黃金及奢侈品，但民生區則稍為遜色。惟他坦言，今年黃金周整體情況，與疫情前的2018年同期仍有差距，建議政府多舉辦大型活動，例如在中環空曠地方辦演唱會，以帶旺附近一帶的市道。

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旅遊界議員姚柏良亦指，整個黃金周大約有115萬人次入境，對比最高峰的2018年，旅客數目已恢復7成，甚至已追上2017年的水平，認為恢復趨勢已符合期望，亦能從今次中秋、國慶「雙節黃金周」，看到本港從「Hello Hong Kong」、「Happy Hong Kong」到現時「夜繽紛」活動，是處於穩步復甦的狀態。

不過夜旅客人均消費跌至1千元

他又指，現時旅客來港與以往的消費模式有轉變，包括喜歡「深度遊」，發掘本土文化，根據旅發局數據，不過夜旅客人均2,000多元消費，跌至一千多元，認為不同旅客有不同旅遊選擇，但強調旅客整體消費額有上升，2017年至2019年，過夜旅客人均消費為6,300元，現時已增至6,600元。

對於有區議員反對在海濱長期舉辦市集，姚柏良則回應指，現時維港兩岸或其他區的海濱只為一般市民、晨運、休閒，功能較單一，認為應增加餐飲等設施，以吸引遊客，「咁靚嘅海濱地帶、咁靚嘅風景，如果冇一啲商業元素就太浪費，所以我覺得要從規劃嚟講改變思維，我哋唔係剩係做一般畀市民休閑嘅設施，而係要有多元化、能符合市民需要，而旅客亦都鍾意，其實市民鍾意嘅嘢，旅客就會鍾意。」

料年底前商場食肆再推優惠谷消費

立法會飲食界議員張宇人則透露，本月中將再與業界商討，以配合政府未來舉辦的市集和商場活動。他表示，希望本地市民增加外出消費，「香港應該自己救自己，我哋唔係冇消費力」，並特別提到，疫情期間，尖沙咀有商場向已消費的市民派發優惠券，吸引客人再次消費，透露正商場商討再推行類似優惠，食肆亦會配合推出優惠。「我唔敢講我哋10月做得到，但係11、12月，甚至1月，我哋係諗緊嘢去推夜市，去配合政府。」