黃金周︱零售協會指生意升幅遜預期　夜市帶動人流　惟旺丁不旺財

內地十一國慶假期今日（6日）完結，整個十一黃金周及中秋假期，香港零售管理協會主席謝邱安儀指零售業生意雖有升幅，但低於預期，本地人消費方面，零售業不同項目錄單位數升幅至低兩位數跌幅，遊客方面，有個別行業因個別因素而有六成升幅，整體則約有一至兩成升幅。她又指旺丁不旺財情況十分常見，生意一定不及人流升幅。



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香港零售管理協會主席謝邱安儀指，9月29日至10月3日的五日，與再上一周對比有升幅，但低於預期，她指本地客群方面，中有個別行業有兩成以上升幅，但都是與個別因素有關，例如金價下跌帶動珠寶業等，而大部份行業都是單位數升幅至低兩位數跌幅。而遊客方面亦有個別行業因個別因素而有六成升幅，整體則約有一至兩成升幅。

謝邱安儀又表示，以地區來計算，以尖沙咀一帶商戶的生意升幅最為明顯，其次為旺角及銅鑼灣等地。與五一對比，十一黃金周開始時是較好，到後段則停手拉平，對比2018年則仍有差距，她又指氣氛不錯，街上人頭湧湧，有夜經濟帶動，但旺財未必與旺丁同步，生意一定不及人流升幅。

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