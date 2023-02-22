王詩雅涉隱瞞行蹤案　辯方稱已找專家抗辯　控方證人據悉有張竹君

榮源茶行太子女王詩雅於去年1月出席全國人大代表洪為民生日派對後，確診新冠肺炎，之後涉嫌隱瞞行蹤而被票控，案件今（22日）在九龍城法院進行第二次預審。庭上透露，辯方已準備其專家報告，會提及王因新冠肺炎，影響她案發時的精神狀態。裁判官考慮控方亦正尋找這方面的專家，因此排期至5月10日進行第三次預審。庭上透露王詩雅將會作供，據悉控方將在審訊時傳召衞生署傳染病主任張竹君作供，講及案發時致電王查問行蹤。



裁判官問及始知被告有到庭

被告，王詩雅今有出席預審，但她起初未有站在預留予被告、律師座位後排的地方，而是坐在公眾席。而裁判官在休庭考慮是否訂審期後，問辯方律師被告今有否到庭，裁判官得知被告有到庭後，便著她「要企出嚟」，被告亦因此從公眾席步出，站在預留予被告的地方。

被告王詩雅。（朱棨新攝）

女被告王詩雅(37歲)，被控8項傳票，包括1項沒有遵從獲授權人員提供資料的要求，及7項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料，及於2022年1月5至12日，明知而向獲授權人員及衛生主任張竹君提供在要項上屬虛假性的資料，即她在2022年1月3至4日的行蹤。

被告今由大律師黃繼兒代表，控方指，控辯雙方已簽署同意事實並向法庭存檔，又指辯方不爭議警誡供詞的自願性，但爭議準確性和完整性。

控方透露會傳衞生署傳染病主任

控方稱，將會傳召7名證人，包括錄取警誡供詞的調查助理，5名曾致電被告的職員，其中一名曾致電的職員，是一名衞生署傳染病主任，涉及兩張傳票。據悉，該名傳染病主任為張竹君。

控方又指，上周收到辯方的專家報告，控方正尋找相關專家，打算準備報告。

控方透露會傳召衞生署傳染病主任，據悉該人是張竹君。

辯方爭議被告是否明知

辯方指，其專家報告會提及，被告因新冠肺炎，影響她的精神狀態和醫學情況。裁判官問及其辯護方向，辯方指涉及傳票指被告「明知」而提供虛假的資料，被告的部份陳述是有合理辯解，同時沒有作出部份陳述。辯方又透露，預計被告將作供，需時半天，連同其專家證人，合共需要1天半。

據悉，辯方的專家為腦神經科專科醫生黃家星，講及感染者受「腦霧」影響。

官指辯方專家報告有一定複雜性

裁判官問及是否需再進行另一次預審，控方回應指傾向現時定下審期。裁判官休庭後表示，認為辯方的專家報告有一定複雜性，加上控方也正尋找專家，因此排期至5月10日進行第三次預審。

案件編號：KCS17695-17702/2022