王詩雅涉隱瞞行蹤　辯方稱想傳官員但不知人選　官無奈押後再預審

榮源茶行太子女王詩雅，今年1月出席全國人大代表洪為民生日派對後確診新冠肺炎，之後涉嫌隱瞞行踪而被票控，王否認控罪，案件今(20日)在九龍城法院預審，王透過律師稱她因病未能上庭，其律師稱想傳召一名政府官員作供，但未能確定該人的身份，希望控方提供人選，又指近期出現假冒衛生署人員的騙案，審訊時會提法律爭議。暫委裁判官梁蘊莊不禁指出，辯方連要傳召的證人是誰也不知，直言在這情形下未能定下審期，把案押後至明年2月22日再預審，另要王盡快向法庭呈上今天未能上庭的醫生紙，並強調：「唔好等到下一次(上庭)。」



律師指王發燒及身體不適

女被告王詩雅(37歲)，被控8項傳票，包括1項沒有遵從獲授權人員提供資料的要求，及7項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料，及於2022年1月5至12日，明知而向獲授權人員及衛生主任張竹君提供在要項上屬虛假性的資料，即她在2022年1月3至4日的行蹤。

辯方律師指，王因身體不適及發燒而無法上庭，她會向法庭提供醫生證明，又透露王會聘請大律師黃繼兒作其代表律師。

榮源茶行太子女王詩雅1月3日出席全國人大代表洪為民在灣仔灣景中心Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant的生日會後確診。（資料圖片)

辯方會就假冒衛生署人員事宜提法律爭議

控方預計審訊會傳召7名衛生署人員，另應辯方要求，額外傳召3人作供，但其中一人的身份未能確定。辯方解釋，他們想傳召一名能講述如何確認「獲授權人員」身份的政府官員，認為控方比較適合提供該官員的人選，又指近期出現許多假冒衛生署人員的騙案，他們亦會在審訊時提出相關的法律爭議。

官質疑辯方也不知想傳召誰

梁官聽罷不禁稱，若辯方需要傳召額外的證人，可發辯方傳票，又說：「如果你依家要傳召一個你都唔知係邊個嘅證人，相信你哋都知，法庭程序係唔容許未知因素，會冧㗎。」梁官直言現階段無法定下審期。

想在案中加入新冠醫學特徵資料

此外，辯方稱，希望可將世衛、衛生署關於新冠醫學特徵的刊物納入雙方同意事實，相信可減省傳召醫學專家的需要，要求控方儘快確認及備好草擬案情。

控方回應指，今早才收到相關刊物，控方亦從未收過辯方早前提及的醫學報告，直言不知該醫學報告的內容，及是否確實有這份報告，倘若審訊階段才能掌握這些資料，控方或需額外傳召醫學專家回應。

案件編號：KCS17695-17702/2022

洪為民生日宴因有賓客確診新冠肺炎，多名賓客事後需送檢疫。(詳看下圖)