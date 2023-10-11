要吃細切食物男院友　獲發半塊麵包後哽噎不治　院方涉疏忽遭索償

需吃細切食物的男院友，在護養院居住期間疑遭疏忽照顧，護理員涉把半塊麵包放下讓男院友進食後離開，男院友其後出現哽噎跡象，被發現時已不省人事，送院搶救後死亡。男院友的代表認為職員未依從職業治療師意見準備食物，認為院方有疏忽，入稟高等法院索償。



原告鍾傑群代表死者曾國寶(皆譯音)入稟，被告為博愛醫院百周年陳是紀念護養院暨日間中心，以及博愛醫院。

原告鍾傑群代表死者曾國寶入稟高等法院索償。（資料圖片）

職業治療師指示要吃細切食物

入稟狀指，首被告營辦位於元朗的護養院，並透過次被告持有相關牌照。死者曾國寶（下稱曾）居於該護養院，根據職業治療師的指示，曾只可進食切細的食物。

職員給曾半塊麵包未有切細

意外發生於2020年10月10日，早上10時26至43分之間。兩名分別姓梁和姓周的護理員在曾的房間工作。原告指梁涉違反職業治療師指示，把面積6厘米乘13厘米的半塊麵包，交予曾進食，未有切細麵包。當時周雖的附近，但忙於處理文書工作。

閉路電視見曾試圖從口取出麵包

梁和周其後離開，留下曾一人無人照顧約10分鐘，周於10時39分時一度折返，把一樽水交予曾飲用後再離開。閉路電視片段顯示曾咳嗽，並試圖從口中取出麵包。原告認為該些都是哽噎的跡象。

曾送院後個多月後不治

梁約於10時43分返回房間，發現曾臉色倉白和不省人事，在場的護士隨即替他進行心肺復甦。曾被送到博愛醫院急救，同年11月時被轉至天水圍醫院，最終於11月21日不治，死因為進食食物引致呼吸道阻塞，以及缺氧令腦部受損。

原告認為曾的去世因梁和周及院方疏忽所致，會保留加入梁和周成被告的權利。

案件編號：HCPI279/2023