護老院兩職員被老翁淋通渠水　老翁曾犯謀殺罪　指院方疏忽索償

曾被判謀殺罪成，服刑多年後獲假釋並轉居護老院的八旬翁，不滿遭護老院沒收其按金，向多名護理員淋通渠水。八旬翁早前認罪再被判囚15年。兩名事件中受傷的女職員，指因護老院疏忽令她們受傷，上周五（6日）入稟高等法院向院方索償，但未有列明索償金額。



原告為司徒瑞滿和林筠皓，被告為昌宏有限公司經營的百好護老中心。

入稟狀指，兩名於2020年1月25日，在葵涌大隴街的百好護老中心工作時，被一名前院友襲襲受傷。原告指，事件因被告疏忽、違反法定責任和僱傭合約所致。

涉案老翁曾被判謀殺罪成

涉案老翁李添銓（87歲）曾任食環署防治蟲鼠組工人，因瑣事和女同事結怨。他退休後，於2000年用刀插死對方。李被裁定謀殺罪成，被判囚終身。他於2018年獲假釋後居於涉案護老院。李其後遷出，護老院管理層認為他沒有按合約如期通知，沒收他的按金8200元，李多次上門追討不果，最終到護老院淋通渠水傷及院內的職員。

兩名女職員均面部被濺傷

李承認兩項有意圖而淋潑腐蝕性液體，去年被判囚15年。根據他承認的案情，林筠皓臉部被濺傷，可能吞嚥小量通渠水，口舌潰瘍，雙眼臉部疼痛，臉部、咽喉及雙耳耳道二級燒傷。她接受清創及和植皮手術，留院14日後出院，左下頜留下傷疤。

案件編號：HCPI1、2/2023