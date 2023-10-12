冒險樂園掟彩虹｜涉案事主否認作不實指控　促公開砸界相服眾

近日熱議的屯門華都商場美國冒險樂園「掟彩虹」風波，有顧客質疑代幣面積大過彩虹條，報警及報海關。樂園周二（10日）強調不存在代幣大於彩虹圖案情況，對有顧客作出的不實指控，感深表遺憾。事主Jason表示，該聲明並不能服眾，呼籲樂園公開當日經理所拍攝的相片佐證，有圖才有真相。



▼10月9日 屯門冒險樂園有顧客玩「掟彩虹」遊戲▼



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美國冒險樂園周二回應傳媒表示，強調原名「幸運彩虹」每一個圖案均大於代幣，並不存在代幣大於彩虹圖案的情況，對於顧客作出的不實指控，感到深表遺憾。

事主料樂園不會找第三方作公正人

事主Jason接受訪問時表示，該聲明並不能服眾，呼籲樂園公開經理當日所拍攝的相片。他又批評樂園至今仍未作出私下回應，亦沒有提供相片作證明。

問到會否呼籲冒險樂園邀請第三方作公正人，Jason說：「我作為當事人，我個銀當日掉出嚟，連入去睇嘅機會、留返張相做記錄都冇呀。何況透過第三方？仲要度過佢個彩虹 ，冇可能。」

網上數日前流傳相片，指屯門一間美國冒險樂園分店的擲彩虹遊戲有問題，最終顧客報警。（FB圖片）

當日職員以「場內不准拍攝為由」阻撓拍攝證據

Jason表示，他最近兩日到樂園仍看到不少顧客遊玩，認為事件並沒有影響。Jason稱暫時未有進一步行動，但希望可經海關公平公開公正作出調查，而海關亦已邀請他下周再提供更詳盡的資料。他並補充說，當日發生糾紛時，正當舉機拍照作為證據時，受到職員以「場內不准拍攝為由」阻撓。

冒險樂園的「掟彩虹」遭顧客投訴。（資料圖片）

冒險樂園曾透過大螢幕顯示代幣砸界情況

其實Jason為冒險樂園的資深玩家，多年來每周平均有四至五日前往玩樂，每次「掟彩虹」的時間視乎狀態而定，「手感比較好會玩多少少。」因此當他得知屯門分店新開張後，便到場遊玩，沒想到發生是次糾紛，「真係玩咗咁多年第一次遇到。」

Jason目睹冒險樂園多年以來的變化，例如以前每當代幣疑似砸界時，職員會運用拍攝器材再連接大螢幕，讓顧客清楚看到情況，惟數年前樂園取消相關措施後，「可能上面望落嚟冇砸界，只要我打斜電話影一影就砸咗界。」

Jason又稱，冒險樂園每間分店對砸界的鬆緊度不同，視乎經理的心情派發獎品，「睇佢當時心情，覺得好嘅咪畀你囉。其實點玩，都唔會玩到真係中獎。」