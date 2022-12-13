外遊｜國泰下月恢復布吉及名古屋航班　香港快運復飛濟州及釜山

政府今日（13日）宣布，明日（14日）起停用「安心出行」掃瞄二維碼及取消「黃碼」安排。國泰航空發出聲明，歡迎港府實施便利旅客來港的措施，尤其是取消黃碼限制，相信可以吸引入境旅客。國泰同時公布，將於1月份恢復布吉及名古屋航班；香港快運下月復飛濟州及釜山。



國泰將於1月份恢復布吉及名古屋航班；香港快運下月復飛濟州及釜山。。（資料圖片）

第四季增約3000班客運航班

國泰航空指出，有關調整將進一步提高旅遊意欲，尤其吸引入境旅客，有利旅遊活動恢復，加強香港樞紐的航班網絡。

國泰又表示，旗下國泰航空及香港快運已於今年第四季增加約3,000班客運航班，當中國泰航空在11月恢復了往來東京（羽田）、登巴薩（峇里島）及蘇黎世的航班，並於12月恢復往返札幌、福岡、檳城及達卡的航班，明年1月會恢復布吉及名古屋航班。

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國泰料明年航班運力回升至70%

香港快運於12月起已恢復往來東京（羽田）、清邁及峴港的航班，計劃於1月復飛濟州及釜山。

國泰指出，正邁向實現今年年底將客運航班運力，恢復至疫情前水平約三分一的目標，預計於2023年底可運作相當疫情前70%的客運航班運力，目標於2024年底恢復疫情前客運運力水平。

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旅發局主席：取消「黃碼」標誌旅遊大門已對外打開

另外，旅發局表示「熱烈歡迎」政府取消「黃碼」限制，主席彭耀佳認為，新安排標誌著香港的旅遊大門已對外打開，旅客只須符合疫苗接種及檢測要求即可一如以往盡情享受香港的多元美食和精彩和體驗，大大提高旅客的訪港意欲。

彭預告旅發局正密鑼緊鼓啟動大型宣傳計劃，展示香港熱切歡迎旅客重臨，同時主動出擊吸引旅客來港，推動香港旅遊業復甦。

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