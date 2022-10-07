日本自由行｜香港快運取消明年1.15後部份航班　受影響乘客須改期

【日本自由行/日本旅遊/日本機票/日本航班】世界各地陸續「開關」，日本將於下周二（11日）正式開放自由行，不少港人已購買機票，計劃在年底或明年初再踏足日本。惟今日（7日）有大批已購買香港快運（HK Express）機票的準乘客，稱突被取消原定飛往日本的航班，涉東京、大阪、鹿兒島及福岡，影響行程。



有已訂票準乘客稱收到4個選項，包括改機票及退款等，如收「代金券」可獲額外10%淨票價回贈。有Facebook群組成員發布多張手機截圖，內文顯示香港快運自行為受影響乘客更改航班，為同日早一至兩小時的航班，亦免費提供一次更改航班的服務。



香港快運回應指，正檢視2023年的航班計劃，為明年1月15日或之後的部份航班，作出時間上的調配或取消，並將以短訊或電郵通知受影響的旅客，若所提供的航班安排不合適，可獲全額退款。



香港快運郵件通知因航班調整

香港快運疑突然取消旅客已預訂的航班，連登討論區有網民今午張貼手機郵件截圖稱，收到香港快運的郵件通知，由於航班調整，原定在1月21日上午7時55分，飛往鹿兒島機場的UO546航班被取消。

該準乘客表示，香港快運向他提供4個選擇，包括免費更改原定航線的出發日期，或免費更改至其他香港快運航線，但需支付票價差額，新日期須在原定出發日的4周內，並受機位供應限制。此外，香港快運准診退款，如收「代金券」，可獲額外10%淨票價回贈，有效期為一年；或退回整張訂單／受影響航段的款項。

受影響乘客可免費更改航班一次

此外，在Facebook群組的帖文中，亦有多名用戶稱被香港快運更改其飛往日本的機位，更出示手機郵件截圖作證明。截圖顯示，香港快運回覆指，由於航班調整，該已訂票準乘客原定在2023年1月19日晚上8時25分，由大阪關西國際機場返港的UO689航班經已取消。

該回覆又稱，為配合乘客的行程安排，已將原定行程更改至另一航班，並提醒一次免費更改航班的服務，但更改須按機位供應而定；所有申請必須在出發出提出，如未有依時辦理登機手續，將不獲豁免有關費用。

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為乘客安排同日起飛航班 較原定時間早一至兩小時

有準乘客表示，收到香港快運的手機訊息指，由於航班調整，原定在2023年3月18日晚上8時05分，由東京成田國際機場返港的航班UO651經已取消，香港快運將其行程更改至同日返港的UO647航班，提早在晚上7時05分起飛。

亦有準乘客翻查最新的航班狀況，發現原定2023年2月19日晚上6時10分，由福岡機場返港的UO639航班已被取消，被更改為同日下午4時05分，在相同機場飛往本港的UO669航班。

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香港快運︰調配或取消2023年1月15日後航班

香港快運表示，早前已宣布計劃在今年10月至12月期間，增加80,000個機位，即相等於約400個航班，以應付市場需求急增的情況。同時為了讓乘客獲得更清晰的概況，香港快運正檢視2023年的航班計劃，為明年1月15日或之後的部份航班，作出時間上的調配或取消。

香港快運續指，受影響航班的旅客，將會獲發SMS短訊及或電郵通知，並向他們提供其他合適的航班。若相關旅客未能獲得合適的安排，將可獲全額退款。