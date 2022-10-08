香港快運取消航班｜消委會籲買機票前細閱條款　購旅遊保險保平安

港府上月底實施「0+3」檢疫安排，港人外遊蠢蠢欲動，但昨（7日）有大批購買香港快運（HK Express）機票準乘客稱突被取消原定飛往日本的航班，涉東京、大阪、鹿兒島及福岡，影響行程。



消費者委員會今日（8日）表示，截至昨日（7日），收到1宗涉及航空公司取消航班的投訴，該會指，明白港人對出境旅遊有熱切期望，但在出境旅遊恢復起步階段，航空公司或未能有效調配資源令服務受影響，消費者宜密切注意市場發展，購買機票前應細閱條款，並了解有關航班改期、延誤，以至退款退票等安排，免失預算。



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼



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消委會稱航空公司或未能有效調配資源 暫收一宗投訴

消委會表示，隨著政府放寬機場入境檢疫至「0+3」，本港航空運輸服務逐步增加，預計入境和出境旅遊的人數將持續上升，各航空公司均制定了不同措施，增加航班及客量，以應付需求。截至昨日，消費者委員會收到 1宗涉及航空公司取消航班的投訴

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消委會還表示，明白港人對出境旅遊有熱切期望，然而在出境旅遊恢復的起步階段，航空公司或未能有效調配資源，為服務帶來影響，消費者宜密切注意市場發展，購買機票前應細閱條款，並了解有關航班改期、延誤，以至退款退票等安排，免失預算。消委會提醒消費者，外遊時宜購買旅保險，並應仔細閱讀相關條款和細則，以確保可以獲得足夠的保障。

▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼



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另外，消委會促請航空公司提供負責任的服務，及具彈性的安排，並提升資訊透明度，一旦服務需調整或出現變動，須盡快通知消費者，做好溝通和客服工作，將影響減至最低。

民航處：與航空公司保持密切溝通確保機場運作暢順

民航處回覆查詢指，自最新檢疫安排實施後，航空公司正考慮各項因素，包括市場需求、營運成本、人員及機隊安排等，籌劃及調整未來數月的航班營運安排。民航處和機管局一直與航空公司保持密切溝通並提供便利，以滿足需求並確保機場運作暢順。民航處還指，若市民就個別航空公司或航班有進一步查詢，可與航空公司聯絡。

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