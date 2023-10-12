王詩雅涉虛報行蹤　護士補問時王透露到過高樂花園　但只放低啲嘢

榮源茶行太子女王詩雅出席「洪門宴」後涉嫌虛報行蹤案續審，另一名曾致電護士作供指，她致電王補問行蹤資料，王態度「好合作」，回答稱她出席宴會前曾搭的士到上環高樂花園地下「放低啲嘢」，但沒有下車，之後她繼續搭的士回家休息，直至晚上離家參加宴會。護士又指，當時衛生防護中心座位不足，同事未必會有固定座位，不一定會用抬頭電話致電病人，也有可能會用手提電話。



被告王詩雅被指確診後虛報行蹤。(資料圖片)

被告王詩雅（38歲），被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指她於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家乘的士前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。

賴致電王兩次補問行蹤

衛生署註冊護士賴潔生供稱，她隸屬學前服務機構組，案發時借調至疾病調控組，負責進行新冠個案追蹤。2022年1月7日，她先後2次按上司要求，致電王補問行蹤資料，其中一次通話中，問及王於1月3日（即生日派對當天）下午6至8時的去向。

女護士賴潔生稱被告王詩雅在補問時，有提及曾乘的士到上環高樂花園，但王稱只是放下東西，沒有下車。(凌子淇攝)

王透露曾到高樂花園放下物品

賴憶述，她在電話上表明身份及來電目的，並向王核實身份。當時王態度「好合作」，回答指當日下午6時，她由公司步行至IFC超市購物，逗留約15至20分鐘後，再搭的士前往上環高樂花園地下放低一些物品，但過程中沒有下車，之後她繼續搭的士回家休息，直至晚上約9時15分，再乘另一架的士去灣仔參加生日派對。

在辯方盤問下，賴指她在電話上自我介紹時表明是「衛生防護中心姑娘」，但沒有刻意使用「獲授權人士」的字眼，因為時間緊迫，她想盡快「問重點」讓醫生跟進個案。她亦稱，當時疾病調控組座位不夠，同事未必會有固定座位，除了抬頭電話，同事有時也會用手機致電病人查詢行蹤。

案件編號：KCS17697-17699、17701/2022