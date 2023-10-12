律師丘律邦就阻差上訴　稱已表明身份　控：自稱律師非可自出自入

泛民47人初選案2021年在西九龍法院作馬拉松式提堂期間，代表辯方的律師丘律邦，被指未按警員要求出示身份證，經審訊被裁定阻差罪成，被判囚7天。丘不服裁決，今(12日)在高等法院提出上訴，強調他當時有向警員表明他是該案的代表律師，高院的法官卻稱，這話是萬試萬靈的咒語，但律師也要出示證件；控方回應時亦稱，並非著西裝打領帶及拿著紙張，便可自稱律師在法庭自出自入。法官把案押後至明年1月12日裁決，丘期間准繼續保釋。



上訴人為丘律邦，被控於2021年3月1日在西九龍法院大樓外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員。

上訴人丘律邦。(資料圖片)

自稱律師是萬試萬靈的咒語

代表丘的律師陳詞時都指，丘案發時真誠相信警方無權設立封鎖區，亦無權查閱其身份證，他當時致電報警，指現場警員不讓他進入法庭，在現場多次表明他是律師，惟法官即回應指，此是萬試萬靈的咒語，但丘仍需出示證件。

事件歷時2分鐘未構成實際阻撓

律師又指，原審裁判官指丘為難警方，不接納他相信警方無權這樣做。但律師指丘為難警方，和他真誠相信警方無權，兩者可以並存，原審裁判官沒有提出恰當理據，解釋為何拒接納丘的說法。就判刑方面，律師指整件事件歷時只有約2分鐘，丘的行為未有對警員的職務構成實際的阻撓。

控方指丘製造麻煩為難警方

控方回應指，丘是在製造麻煩和為難警方，又稱並非「西裝打呔，拎住一疊紙」，便可以自稱律師，在法庭自出自入。

案件編號：HCA134/2022