初選案辯方律師拒出示身份證　被裁阻差罪成　官斥知法犯法囚7天

47泛民人士初選案去年首度提堂時，辯方律師丘律邦欲進法院時，被警員要求出示身份證，丘拒絕後被控故意阻撓警務人員罪。他早前經審訊後被裁定罪成，案件今（2日）在西九龍法院判刑，裁判官鄭念慈斥丘「知法犯法」，當日行為存心阻撓警員，至今亦無悔意，控罪嚴重，終丘入獄7天，但准他以3萬港元保釋等候上訴。



被告丘律邦（35歲，律師），為伍展邦律師樓的律師之一，他被控於2021年3月1日，在西九龍法院大樓外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員；即未能在穿著制服的警務人員要求下，出示身份證明文件以供查閱。

律師丘律邦拒讓警員查身份證時，最後被警車押走兼被控阻差辦工。(資料圖片)

處理初選案體力透支情緒不穩

辯方今呈上多封求情信，指被告案發時因初選案超時工作，體力受損，情緒不穩，才會因一時激動犯案。另指被告的前途會因本案受到打擊，重犯風險低，望法庭能判處社服令。

官認為欠真誠悔意

惟鄭官判刑時指，本案控罪嚴重，雖然被告當日未有使用暴力阻撓警員，事件歷時短，但此類控罪大多應判處即時判監。且據「黃之鋒案」的判辭，判處社會服務令必須有真誠的悔意，惟被告是經審訊後被定罪，直言客觀行為比主觀言語更有說服力。

被告認低估行為的法律效果

加上，被告雖向感化官承認當日低估其行為的法律後果，卻沒有承認他是存心留難警員，鄭官斥被告「根本無接受自己犯了罪」，毫無悔意。本案雖然會影響被告的前途，但被告屬「知法犯法」，故不宜判社服令，終判其囚7天。

案件編號：WKCC 2907/2021