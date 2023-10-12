玫瑰崗中學生拍片盼有新校舍　蔡若蓮籲辦團坦誠溝通勿讓學生誤解

撰文：馬煒傑
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玫瑰崗中學於2025/26學年完結後停辦，該校YouTube頻道昨日上載影片，一批學生促請特首李家超關注校況，考慮為學校提供新校舍。教育局局長蔡若蓮今日（12日）出席活動後表示，非常關注學生在片段中的情緒表現，希望辦學團體、學校、家長及同學能坦誠溝通，令他們知道「務實與理性、可行唔可行嘅安排」，「唔應該喺過程入面讓同學有所誤解。」

▼10月11日　玫瑰崗中學在網上平台上傳影片▼

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教育局暫未收到辦團其他方案

蔡若蓮出席公開活動後表示，教育局於9月14日收到玫瑰崗辦學團體申請逐步停辦，直至2025/26學年停止辦學。她指，局方收到申請後，已即時與辦學團體面對面聯絡，了解到停辦是經過深思熟慮及務實的決定，亦再三提醒辦團要與家長、同學及老師等相關持份者做好溝通及過渡安排。

她指，見到過去一段時間，辦團嘗試努力及組成過渡委員會，並按家長及同學的意見探討不同方案，目前辦團只提出兩個方案，包括未來三年逐步停辦，以及與港島區一間學校合作的方案，教育局暫時未有正式收到其他方案。

蔡若蓮強調非常關注學生在片段中的情緒表現，希望辦學團體、學校、家長及同學能坦承溝通。（林靄怡攝/資料圖片）

稱非常關注學生情緒表現

玫瑰崗中學一班學生拍攝短片，希望政府為400名學生提供新校舍。蔡若蓮強調非常關注學生在片段中的情緒表現，希望辦學團體、學校、家長及同學能坦承溝通，將「務實及理性」、「可行或不可行」的安排，都讓不同持份者知道，不應在過程中讓同學有所誤解。

被問到教育局會否介入調停、並接觸玫瑰崗的學生，蔡若蓮未有回應，她稱教局一直與辦團保持緊密溝通，要按承諾確保教學質素，管理運作上確保以學生利益為最優先，不可影響到學生學習。

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港大專責小組查校長投訴　蔡若蓮：尊重院校管治

而港大校委會周一（9日）宣布成立委員會調查有關校長張翔的投訴，蔡若蓮指是按照現時院校管治的方法跟進，會在各方面尊重院校的管治，並在合情合理合法情況下，以公平公正的原則調查，有信心學校可處理內部問題。

科大擬建第三間醫學院　蔡若蓮：教資會三年期規劃可提出方案

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲昨日被搜救人員尋回，蔡若蓮感謝各部門無懼惡劣天氣日以繼夜搜尋，對此感到十分感恩，「好明白一個媽媽要搵返個仔果種嘅心情。」

她又指同學及家人都需要時間處理需要處理的事情，希望大眾可如校長呼籲，給予空間他們處理曾憲哲的健康及家庭狀況。

至於科大有意成立本港第三間醫學院，蔡若蓮指政府一直鼓勵院校因發展需要培訓人才及專才，並配合國家規劃下香港「八大中心」的定位發展課程。她指，科大提出成立第三間醫學院，除涉醫衞局下的醫療專業人才規劃外，大學亦可於教資會的三年期規劃時，提出建議方案，政府會因應數據與教資會考慮有關建議而作出決定。

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