樂齡科技｜理大校友研智能電動輪椅　可上落樓梯跨越港鐵月台空隙

為應對人口老化問題所帶來的挑戰，兩間由香港理工大學校友創立，並得到校方大力支持的初創企業，近期在研發樂齡科技產品上取得重大突破。其中研發出一款名為「TENK」的智能電動輪椅，毋須他人協助下，可上落樓梯、在沙灘和草地上行走，以及跨越港鐵月台空隙，好讓殘疾人士或長者等行動不便人士享受出行自由。



另一款名為「allcareAI」的智能防感染流動乾廁，外型像一架輪椅，當使用者如廁後，排泄物連同承載的膠袋，自動令排泄物完全封鎖在袋中，阻隔液體和氣味，方便護理人員清理，讓長者重拾尊嚴。



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智能電動輪椅可上落樓梯 跨越港鐵月台空隙

理大校友徐華峰及林炫燚聯合創立的初創企業途齡科技有限公司，今日宣布，成功研發出一款名為「TENK」的智能電動輪椅，採用獨家專利輪帶系統技術，克服了傳統輪椅在起伏不定路面活動時的限制，可在毋須他人協助下可上落樓梯、在沙灘和草地上行走，以及跨越港鐵月台空隙，讓殘疾人士或長者等行動不便人士享受出行自由。

此外，輪椅上亦設有攝像鏡頭、超聲波及紅外線傳感器，可實時偵測和分析四周障礙物，在預防碰撞之外，還可保持其穩定性和安全性。

問到輪椅成本及售價，途齡科技創始人徐華峰則指，結合了內地零件採購的成本優勢，售價比外國同類產品低六成，輪椅電池續航力上較同類產品高出五成：「預計『TENK』能在今年底推出本地市場，並於2024及2025年進軍日本、粵港澳大灣區、新加坡及韓國市場，售價約8,000元美金（約6.3萬港元）。」

研發智能乾廁提升自理能力 為長者重拾尊嚴

為解決護老院和醫院面對人手短缺的問題。理大校友胡百非和夥伴兼使用者李隆江成立了初創企業「百隆人工智能」有限公司，研發出一款名為「allcareAI」的智能防感染流動乾廁。

智能防感染流動乾廁外貌與普通坐椅類近，坐椅是一個包裹着膠袋的馬桶，馬桶與座位有無縫設計，解決傳統尿盤容易滲漏的弊病，當使用者如廁後，排泄物連同承載的膠袋，會被捲進下方底盤密封，令排泄物完全封鎖在袋中，阻隔液體和氣味，方便護理人員清理。

流動乾廁裝有顯示器，監測膠袋數量、電量等數據，目前最多可裝上50個膠袋，電量足夠使用24小時。

智能流動乾廁已獲醫管局納入供應商名單

百隆人工智能聯合創始人及產品總監胡百非表示，期望產品的出現能有助提升長者和殘疾人士的生活質素：「長者在留院過程期間，自尊上較容易被人忽略，希望產品能提升長者的自理能力，為他們重拾尊嚴。」

同時，胡百非指，冀智能乾廁能解決護老院和醫院面對人手短缺的問題：「希望我們的產品出現後，可以令（護理人員」流失率減少，不希望他們在人手招聘上減少，但想他們在工作時能更加開心。」

他預計，智能防感染流動乾廁會於今年底本地市場，未來兩年會進軍大灣區，公司已獲醫院管理局納入供應商名單，智能流動乾廁有望在全港醫療機構廣泛使用，待升級至第六至七代後，將以相宜和可負擔價格售予醫管局。