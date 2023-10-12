巴士司機涉姦9歲女童　事主否認博同情訛稱被姦：只想有人明白我

巴士司機涉嫌強姦受他托管的9歲的女童案，今(12日)在高等法院續審，事主X作供時稱，被性侵後覺得事件不尋常，後來才意識到當時被強姦，回想起事便會崩潰，因此不喜歡自己，亦未能接受自己曾被強姦，故在一次買醉後向他人透露事件，當時無想過要法律追究，只想有人明白。辯方卻指X為博取女友同情才訛稱被姦。X否認並說：「做乜要作一個咁大嘅大話，要博佢少少同情。」。



現年61歲的孔姓被告，被控於2016年的夏天在屯門某單位強姦和非禮案發時9歲的X。

61歲姓孔被告否認強姦在高等法院受審。（資料圖片）

不敢告知母親怕她傷心

現年16歲的X今作供時指，被告當時在房間內問她：「係咪大個女？」聲稱替她身體檢查。他先摸X的胸，繼而脫去其衣服，然後把她強姦。被告強姦她後，又指這是兩人之間的秘密，叮囑她不要告訴他人。X又說，「姨姨」(被告妻子)回來後表現煩躁，又指X「黑口黑面」。X感到「姨姨」心情欠佳，因此沒有把事件說出。X稱她被強姦後，內褲上有血，她因此收起該內褲，避免「姨姨」看到被問及。X又不想母親知悉事件，免她傷心，X謂：「我好愛我媽咪。」

事件奇怪故特別深刻

辯方指，X虛構強姦事件。X否認並說：「由細到大都未試過咁奇怪既事，果種感覺好深刻。」她強調所言屬實，又指案發時已覺得事件不尋常，至小學升至高年級時，才意識到被強姦。隨著時間過去，她回想事件亦因而崩潰，並稱：「比起以前更崩潰。」被問及如何情緒崩潰，X稱她會不喜歡自己，未能接受自己曾經被強姦。

說出事件無預計會引致法律追討

X續指，她相隔了一段時間才向他人講述，亦難以令人相信，直至有次買醉後才向他人透露，避免憋在心裡。X說，當時沒有預計會引致法律追討等，並稱：「只係想有人明白我。」

不會為博取同情而編作謊言

辯方律師盤問時卻稱，X為博取女朋友同情，才於醉酒後虛構性侵事件。X否認並稱當時和女友關係好，又說：「做乜要作一個咁大嘅大話，要博佢少少同情。」X承認女朋友當時有特別關心她的情緒，但非每天陪伴她。她其後因沒有時間陪伴對方，兩人現已分手。

案件編號：HCCC83/2023