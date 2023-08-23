裝修工涉強姦非禮繼孫女　事主曾稱：當我係雞咁　陪審團裁5罪成

裝修工涉和繼孫女同住期間，在4年間多番性侵對方，包括強姦女童，又指插對方的肛交，問對方「舒唔舒服？」裝修工否認強姦和非禮共5罪受審，審訊時女童形容繼祖父「當我係雞咁」，又稱她首次被強姦時下體如撕裂般，痛至哭泣。陪審團今（23日）在高等法院退庭商議4小時，裁定裝修工全部罪名成立。法官把求情和判刑押後至9月14日，待索取繼孫女的創傷報告，和被告的心理報告，被告還柙看管。



被告S. H. S.，69歲，被控於2012年5月至2016年8月在觀塘某單位，兩次強姦和三次非禮X。X於案發時介乎6至10歲，現年17歲。陪審團以6比1裁定被告兩項強姦罪成，並以5比2裁定被告3項非禮罪成。

69歲的被告SHS在高等法院被裁定5項強姦及非禮罪成。（資料圖片）

控方審訊時播放X於2021年錄取的會面記錄，X在會面透露案發時和母親Y、繼父和被告(即繼父的父親)同住在涉案單位。她稱，曾跟被告在游池游水，期間他的手觸及X的下體。

事主稱唔想被告卻叫忍一忍

她講及第一次強姦事件，指當時母親和繼父外出，被告在單位內摸她的下體，繼而強姦X。X指被告的陽具插入她的下體時，她痛至哭泣，覺下體如撕裂般，她又說：「好難用文字表達。」她有叫「唔想」、「好痛」，被告則回應：「忍一忍啦。」X稱遭被告強姦約兩、三次。

曾遭被告舔胸及濕吻

X亦稱多次遭被告非禮，包括被告亦曾趁X洗澡時走入浴室，隔著浴簾在「打飛機」，或在她洗澡後，脫去裹著X的毛巾舔胸，繼而試圖和她濕吻。被告又曾一邊以手指指插X的肛門，一邊問她「舒唔舒服呀？」。此外，被告在X入睡時摸其下體，把X弄醒。

她形容被告：「當我係雞咁...當我係同佢做愛的伴侶。」她又稱案發時只是小孩：「唔知佢點下到手。」。

曾見被告看其母親睡覺

X在錄影會面亦稱，被告經過其母親Y的房間，會看著正睡覺的Y。X續指，母親偶爾不穿衣服或睡衣件入睡。X不喜歡被告的行為，會怒視被告，亦曾把寫著「不要看媽媽了」的紙張貼在母親房門，被告見到該紙張感憤怒。

事件報警後，被告於2021年10月7日被捕，警誡下稱否認指控。他自辯時再次否認性侵X，又否認曾偷看X的母親Y入睡，並強調沒有看過Y祼睡。

案件編號：HCCC84/2023