冒險樂園掟彩虹｜事主稱海關已錄口供　質疑「係畀唔畀中嘅問題」

屯門華都商場美國冒險樂園最近發生「掟彩虹」風波，有顧客質疑代幣面積大過彩虹條。其中一名事主今日（13日）透露，已經跟海關錄口供，未有交代詳情。他表示，「掟彩虹」的爭議點在於，從不同角度看，會有不同結果，從玩家角度「打斜」看，代幣可能與彩虹框保留距離，但如果從職員的俯視角度看，則視作砸界，即使透過手機拍照，亦可能因拍攝角度出現不同結果，質疑「唔係中唔中到嘅問題，係佢畀唔畀你中嘅問題」。



質疑不同角度看有不同結果

「掟彩虹」風波的其中一名事主，今日凌晨在Facebook發文，透露已經跟海關錄口供。事主展示多張自行測試的相片，顯示不同角度觀察會有不同結果，如果「打斜」看，代幣與彩虹框見到有空間，但在俯視角度看，則會有所爭議，他質疑「用手機影相都可以控制角度影到唔中，咩叫俯視？就算手機前少少後少少，只要係上面影落下面都係叫俯視，俯視角度先係最無敵嘅野」。

▼10月9日 屯門冒險樂園有顧客玩「掟彩虹」遊戲▼



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事主質疑，冒險樂園的規則示意圖顯示，即使代幣觸碰彩虹框都計算中獎。（facebook 美國冒險樂園關注組相片）

指樂園圖示「兩邊觸界都計中獎」

他又指出，冒險樂園的規則示意圖顯示，即使代幣觸碰彩虹框都計算中獎，但實際上有時候不會計中獎，他認為「如有任何爭議，以美國冒險樂園之裁決作最終決定」，即是「唔係中唔中到嘅問題，係佢畀唔畀你中嘅問題」，形容規則「基本無敵」。