香港與四川院校簽署綱領　推動職業及應用教育發展、促進學生交流

作為「川港澳合作周」的配套教育合作交流活動，《川港職業與應用教育聯盟》（下稱「川港教盟」）今日（6日）於港專賽馬會本科校園舉行簽署儀式，由19間聯盟院校代表共同簽署2023至2025年行動綱領、「川港文化民情交流計劃」、「教育教學合作與學分互認計劃」，以及「應用教育文憑全方位學習活動合作備忘錄」。



「川港教盟」聯席理事長、全國政協委員、港專校長陳卓禧表示，學生可以通過學分互認計劃來港或赴川上課，以「微學分」形式獲得學分轉移的機會，並同時進行四川交流活動，相信兩地將會有更多高校加盟，推動川港職業與應用教育發展。



「川港教盟」聯席理事長、全國政協委員、港專校長陳卓禧教授。（香港專業進修學校提供）

陳卓禧又提到，是次合作可推動香港自資院校的職業教育發展，以至打通界別及地域的限制，促進川港職業與應用教育的交流合作。另外，「川港教盟」成員、東華學院校長陳慧慈表示，希望藉此增進川港兩地的科研和學術交流，包括教師互訪交流、線上或線下研討會及專題活動等，並讓學生來港或赴川進行義工活動，推動文化交流之餘，亦能了解兩地的社會情況。

報考「流行演唱學院」 四川的職業教育選擇又好又多

到四川升學的港生張謹航本身喜歡音樂，加上英語是他的弱項，故此在香港修畢毅進課程後報考四川音樂學院的皇牌專業「流行演唱學院」。（翁曼琛攝）

其中到四川升學的港生張謹航本身喜歡音樂，加上英語較弱，故此在香港修畢毅進課程後報考四川音樂學院的「流行演唱學院」。他表示，為此他先到成都接受藝術訓練，以及報讀樂理及流行演唱等專業考試，最終成功考入院校，並於今夏畢業，更計劃於原校升讀碩士課程及投身文創產業。

張謹航續指，四川的職業教育選擇又好又多，例如本身就讀的院校是國內首個成立的流行演唱專科，培養出不少「天后皇級」的畢業生，包括登上美國《時代周刊》封面的李宇春及《中國好聲音 2019》全國總決賽亞軍斯丹曼簇等。對於「川港教盟」的成立，他認為有助學生了解更多兩地的職業導向和學科選擇，為他們提供更多升學平台和職業選擇。