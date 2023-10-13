迪士尼魔雪奇緣11.20開幕　直擊過山車有幾刺激　身高95CM即可玩

迪士尼Frozen新園區｜香港迪士尼樂園新主題園區「魔雪奇緣世女界」（World of Frozen）將於11月20日開幕，還原電影系列中多個場景。迪士尼今日（13日）開放部分設施供傳媒預覽，當中最矚目的設施為1分鐘高速過山車「雪嶺滑雪橇」，記者試坐後認為離心力十足，值得排隊玩。值得一提，該過山車屬樂園內最低限制的遊樂設施，身高達95厘米以上（即約4歲以上）人士即可乘坐。



華特迪士尼幻想工程（亞洲）高級監制焦雅欣表示，預計「魔雪奇緣世界」反應熱烈，又稱已做好人流管制措施，不擔心開幕後有逼爆問題出現。



香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」（World of Frozen）主題園區將於11月20日開幕，還原《冰雪奇緣》系列電影中多個場景。（歐嘉樂攝）

過山車先慢後快 俯衝離心力夠

魔雪奇緣世界最值得留意的遊樂設施是「雪嶺滑雪橇」過山車，玩家登上雪橇前，會先經過奧肯交易站。他們可選購夏季大減價商品和少量的冬季商品，然後穿過外面森林的空地，將會看到奧肯的桑拿浴室，還原電影場景。

記者親身試玩，過山車全程約1分鐘，開段速度屬小兒科，中途會聽到雪橇穿越王國森林和峽灣的廣播故事，還有時間欣賞周邊大街小鎮和冰雪城堡的風景，不過後期過山車會高速滑行，當轉彎、俯衝時更感受到離心力。

過山車設身高限制，身高達95厘米以上人士即可乘坐，屬樂園內最低限制的遊樂設施，但在高速滑行、轉彎時仍感受到一定的離心力。

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坐船隨時濕身 家玩須收起隨身物品免飛脫

若不想太過刺激，可選擇「魔雪奇幻之旅」，乘坐精美的手工木刻小船，由「阿德爾皇家碼頭」出發，參觀愛莎的冰雪皇宮的每項細節，耳邊縈繞著《魔雪奇緣》電影樂曲，結尾則以「聲像同步機械人技術」呈現愛莎、安娜和小白的對話後便完滿結束。

值得留意的是，過程中會經歷後退及循著瀑布短程俯衝，亦可能會被淋濕，乘客須收妥個人隨身物品，如帽子、肩膀公仔等，以免半路飛脫。

互動式戲劇體驗

「森林小天地」則還原魔雪奇緣故事中的阿德爾森林，愛莎擁有控制冰雪的力量，為了讓愛莎小時候能自由地探索她的冰雪魔法，她的父母阿德爾國王和伊冬娜皇后，特地為她創造了一個秘密基地。

玩家可與安娜、愛莎及小白大玩互動式戲劇體驗，親身以第一視角見證愛莎施展嘆為觀止的冰雪魔法。此外，表演揉合出色的光雕投影、 特效和感官元素，將會有四個不同的版本。

園方：已做好人流管制措施

華特迪士尼幻想工程（亞洲）高級監制焦雅欣表示，預計「魔雪奇緣世界」反應熱烈，會非常受本地市民及遊客歡迎，又稱團隊已做好人流管制措施，不擔心開幕後有逼爆問題。

焦雅欣指，「魔雪奇緣世界」是香港迪士尼樂園最大型的擴建計劃，同時是全球首個以冰雪奇緣為藍本的園區：「未來與團隊會繼續想出更多季節性活動保持香港在全球的競爭力。她又提及，「魔雪奇緣世界」園區花上用7年時間設計和興建：「在新冠疫情期間工程速度減慢，但興幸能趕在下月中旬開幕。」