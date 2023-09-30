迪士尼100週年紀念短片《從前有個工作室》 集結543位動畫角色
撰文：COOL潮流生活網
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製作出《冰雪奇緣》、《獅子王》、《白雪公主》、《米老鼠》、《小熊維尼》、《阿拉丁》等經典動畫作品的華特迪士尼動畫工作室，在今年迎來了成立第 100 週年。為了表示慶祝，官方不僅決定將在今年底上映紀念動畫電影《星願》，還即將在 10 月 16 日於 Disney+ 上，推出一隻集結眾多迪士尼經典動畫人物的紀念短片《從前有個工作室（Once Upon a Studio）》，並於近日釋出了預告片！
版權之力發動！史上最多迪士尼角色同時出沒的短片即將問世？
在《從前有個工作室（Once Upon a Studio）》短片中，官方將為大家帶來史上最豪華的迪士尼全明星陣容，以招牌形象人物米奇為首，集結艾莎、小熊維尼、彼得潘、小飛象、烏蘇拉等 543 位迪士尼動畫角色（有版權就是為所欲為），讓英雄、惡棍、公主、精靈、動物夥伴們都能在此齊聚一堂，一同慶祝這 100 年來的藝術、技術與成就！
Disney近日分享了Once Upon a Studio與Wish短片
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同時也是百年紀念電影《星願》的片頭動畫短片！
《從前有個工作室（Once Upon a Studio）》由 Dan Abraham 和 Trent Correy 執導，並由 Yvett Merino 和 Bradford Simonsen 製作。除了將會在 10 月 16 日於 Disney+ 全球上架外，還會於迪士尼百年紀念動畫電影《星願》中，作為片頭動畫短片登場！
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