中年漢認少年時非禮親妹　稱多年來常被責罵已飽受折磨　判囚7月

中年漢在一次家庭聚會中與細他6年的妹妹發生爭執，妹妹揭發他在15歲時，趁當時只得9歲的妹妹睡覺時藉機非禮，並在3個月內5次重複犯案。中年漢早前認罪，案件今(13日)在荃灣法院(暫代區域法院)判刑，暫委法官韋漢熙考慮到被告犯案時為青少年，此後三十多年未有重犯，被捕後亦沒有以時間流逝，或妹妹有精神問題等來掩飾過錯，認為他有悔意，判被告入獄7個月。



求情稱多年來常被責備已飽受折磨

被告L. K. S.，56歲，報稱無業，承認於1982年在尖沙咀某單位內5度猥褻侵犯當時9歲的女童X。被告求情時指，他對事件深感後悔，案發後亦經常被X責備，已飽受折磨。

56歲被告LKS承認四十多年前曾非禮親妹，被判囚7個月。（資料圖片）

來自充滿衝突的家

被告否認曾虐待X，指二人雖有爭執或肢體衝突，但只是兄妹之爭，與非禮無關。被告又呈上家人爭執時的一些片段，法官同意這是一個充滿衝突的家庭。被告同意幼時的非禮對X造成影響，但不至令她變成現在的樣子，指X絕非對其強烈恐懼、抗拒，而是對其他家人都有偏執反應。

中五畢業後到加拿大升學曾任工程師

法官引述背景報告指，被告和X一家早前關係不太融洽，父母經常發生爭執。被告案發後不久搬離家中，中五畢業後到加拿大留學。X數年後亦往加拿大與被告同住，期間兩人不時發生爭執。被告畢業後回港任職工程師，1997年結婚育有兩女，2014年離婚後與前妻女兒失去聯絡。

X有囤物習慣不信任他人

被告指X有囤積物品的習慣，不信任他人。雖然母親每月都會在金錢上補貼X，但她仍抱怨母親對她供給不足。兩人更不時發生爭執需驚動警方，但每次均拒絕警方介入。

X對被告刑責模稜兩可

至於X，每當提及其父母，都會變得情緒不穩。她指控被告過去以欺辱她為樂，但對被告刑責的看法則表現模稜兩可，一時想重判被告坐監，一時又不想被告被判囚太久。她無法指明其情緒困擾是源於被性侵，還是源於遭受指稱虐待。

接納被告或因對性好奇犯案

法官判刑指，接納案發時僅15歲的X，其犯案主因是對於性事的好奇和缺乏正確指導。被告案發時未有使用暴力，而是在X入睡後偷偷摸摸犯案，一被發現便立即停手，接納其每一次犯案為時短。被告當時十分年輕，應知涉案行為有違倫常，但他在3個月內一次又一次重犯，情況比單一的侵犯嚴重。法官接納被告在青少年時期犯案，之後41年沒有再犯，並循規蹈矩完成學業。

官認為被告無機會虐待X

對於X稱遭受被告虐待，法官認為被告事發後不久已搬離家中，中五後到加拿大讀書，X更是5年後才往加國，認為被告根本沒有機會虐待她。

被告沒有以時間流逝作掩飾

法官最後指，考慮到被告若在案發後便被揭發，會約於16至21歲被懲處，應會被判處非監禁式刑罰。他如今已56歲，勞教中心和教導所已不適用，但仍不能忽視本案屬青少年犯案。此外，被告被捕後，沒有以時間流逝，或X精神問題而掩飾過錯，可見他對事件有悔意，判他入獄7個月。

趁與X同睡一床非禮

案情指，被告是X的三哥，兩人於案發時分別只有15歲和9歲，在家中共睡一張床。被告於1982年，五度趁X穿著「孖煙通」睡覺時，指插其下體數秒。每當X驚醒並質問他時，被告便立即縮手，假裝睡覺沒有回應。直到2018年7月，X和被告在家庭聚會爭執揭發事件，被告同日被捕。

X曾三席因精神問題入院

X事後指稱，因為長期遭受被告毆打、虐待，所以不敢和他人提及性侵事件。X於2002年診斷患有分裂情感性障礙，曾三次因為精神問題入院。

案件編號：DCCC 127/ 2023