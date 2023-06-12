表哥30年前非禮襲擊兩表妹　法官接納真誠悔意　判社服令240小時

中年漢涉在30多年前夏天，趁著一對當時年僅7歲及10歲的表妹到其家中暫住，伺機侵犯她們，包括強姦細表妹，以及要求大表妹靠牆倒立，趁機掀開她的內褲。表妹於28年後，決定報案。中年漢否認強姦等3罪受審，早前被裁定該3罪不成立。同時，他承認非禮和襲擊兩表妹，共涉8罪，案件今(12日)在高等法院判刑，表哥被判社會服務令240小時。



法官判刑時稱，接納被告有真誠悔意，沒有重犯的風險。同時，被告沒有利用事件於30多年前發生，而否認指控，被捕後如盤托出襲擊和非禮事件。被告案發時只有14歲，若他當年被捕，或被判處非監禁式刑罰。而他襲擊兩名表妹，是因妒忌她們得到被告家人的歡心，而非禮X則是因他對性好奇，認為判處社會服務令是合適的做法。



承認8罪包括電芯碰7歲表妹私處

被告CFL（現47歲，案發時14歲），承認3項非禮和4項普通襲擊罪，及一項交替性非禮罪，合共8罪，指他在1990年8月於大埔單位內，非禮當時10歲的表妹Y，及非禮及襲擊7歲的表妹X，指他要X倒立並趁機摸她私處，或用電芯碰她的私處；他又曾襲擊X及Y的肚分別3次及1次。被告原被控強姦X，經審訊後被裁定罪名不成立。辯方求情時指，早前索取的報告內容正面，而報告指被告反省和悔疚。

被告CFL承認30年前非禮兩名當時7及10歲的表妹。

細表妹吃了最後一粒蝦餃起妒忌心

辯方早前求情時讀出被告親撰的求情信，他向兩名表妹X和Y道歉，指年幼時期待兩名表妹到他家，但當夏天表妹到來後，他的胞姐及母親帶他和兩表妹一同食下午茶及飲茶，之前他並未有這些機會，加上飲茶時，長輩讓表妹吃了最後一隻蝦餃，令他心生妒忌，並因這個「錯誤而幼稚的想法」而犯上本案。

強調非為淫慾而犯案

他長大後才明白當日做得多錯。他和表妹多年間的接觸都屬表面，沒必要都不來往。而他於2018年收到表妹的短訊，才驚覺她們還未釋懷。惟他堅稱當年的行為並非出於淫慾，因當時尚不懂「性」為何物，不明所以但又好奇，才向表妹做出這樣卑劣的行為。他形容這是他一生做過最後悔的事，十分羞愧。

案件編號：HCCC160/2021