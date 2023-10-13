夜繽紛｜灣仔夜市重開　設有「掟彩虹」遊戲　檔主買定冰塊防斷電

政府「香港夜繽紛」下的灣仔「海濱藝遊坊」第二輪今晚（13日）重開，一連3日在灣仔海濱舉行，設90個攤位，包括44個熟食檔，近期惹起熱議的「掟彩虹」遊戲，也現身夜市中。



有檔主反映主辦方安排上多「甩漏」，事前未經知會臨時「被搬舖」，上星期有數日沒有電力供應，幸好今日暫時回復正常，不過也已購入冰塊作後備。有入場人士指資訊不足，想找入口都不易，建議增加指示標誌，「唔一定個個都係遊客、個個香港人都識嚟，起碼都有個指示左定右。」



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灣仔「海濱藝遊坊」入夜人流逐漸增多，舞台樂隊表演也吸引不少入場人士駐足觀看。現場可見電力供應大致正常，懸掛半空中的小燈泡、門口招牌燈光亦有發光。

此外，「是．夜．灣仔」今晚亦於灣仔海濱HarbourChill海濱休閒站首度登場，節目包括專題導賞團及電影放映會，今晚7時半至10時半會放映《戲棚》，可見場內亦座無虛席。

於灣仔海濱HarbourChill海濱休閒站首度登場，節目包括專題導賞團及電影放映會，可見場內座無虛席。(鄧康翹攝)

有檔主指事前未經知會 臨時「被搬舖」

主要售賣台灣梳打飲品的檔主何先生表示，是首次參與夜市活動，認為主辦方安排上多「甩漏」，事前未經知會臨時「被搬舖」，「雖然對生意冇影響，但係好多嘢都完全冇通知。」至於電力問題，何先生指，檔口上星期有數日沒有電力供應，「時有時冇，有時會跳掣」，今日暫時回復正常，又實行自救購入冰塊作後備。

問及定價，何先生認為只擺檔數日，不打算「開天殺價」。無酒精醋梳打售30元一杯、梅酒梳打則每杯40元 ，另一賣點則是每杯飲品會附有一顆電子閃燈冰塊，可重複使用2至3次。

他指國慶黃金周期間生意上升三成，每日生意額達1萬元，將來仍會繼續參加類似活動，冀旅遊發展局多做宣傳，「每次舉辦商都唔同，今次間公司搞得唔好，唔代表下次都會係咁。」

設棉花糖售賣機賣花朵形產品 生意每日達5位數

自助棉花糖售賣機負責人張先生亦是首次參加夜市，他表示，售賣機賣點是在於有30多款花朵形狀的棉花糖，「畀啲小朋友、家庭同情侶嚟到有啲新奇感，因為𠵱家好多人喺消費上好興打卡，包括遊客嚟到都係行下影下相。」

張先生表示，連日來除國慶日需提早「收機」生意較差外，客人反應相當熱烈，場內設3部售賣機 ，生意每日達5位數。他表示，參展目的是希望試一試「夜繽紛」水溫，「想嚟睇下會唔會因為呢個契機，搞得咁開心嘅夜繽紛令香港人可以玩得夜啲。」

場內有熟食檔售賣有手臂長的「大魔幻八爪魚鬚」串燒。檔主畢先生表示，認為主辦方在編排上要提早通知，「好似上個禮拜打風，11點先走又冇電要執嘢好。」

畢先生表示，因八爪魚從日本來貨，成本不菲，認為定價45元屬合理價錢。他對於場內電力並未太擔心，但在擺檔第一日仍遇上斷電問題，但認為可接受，「大家都有好定唔好互相遷就下。」

市民批夜市資訊不足 建議增加指示標誌

市民葉先生與葉太表示，今晚特地從觀塘前來夜市。葉生指，有關夜市的資訊嚴重不足，「上網睇都搵唔到入口，淨係知喺海濱，應該要有指示，唔一定個個都係遊客、個個香港人都識嚟，起碼都有個指示左定右。」

葉先生與太太認為場內物價不夠太眾化，「我就咁睇一支津露，7-11開24（小時） 都係賣15個8，呢到都開到15蚊。」他又認為夜市對土生土長的香港人來說應是像以前的「大笪地」和旺角廟街，「對遊客嚟講一定係，睇戲佢哋睇到香港文化係咁，有香港風味。」

▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」開幕▼



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建議場內多增設坐椅供食客休息

余先生與余太一同前來，手上正吃着在熟食檔買來的20元一份的腸粉燒賣。問及到場感受如何，余太直言沒有感受到期望中的熱鬧氣氛，「感覺好普通，唔會話嚟到覺得『嘩』、好特別！」

余太建議當局在設計海濱時，將椅子與海旁距離拉近和多增設座椅，「𠵱家冇咩feel，人哋外國喺海邊幾鬼輕鬆呀，呢到又窄又冇位坐，仲要同人爭櫈仔，買嘢食企喺度，上年紀企得多都攰。」