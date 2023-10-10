夜繽紛｜八達通推夜間優惠　消費$200可獲5%回贈　附參加方法

八達通為配合政府的夜繽紛活動，即日起至11月30日，推出「好賞嘟賞食賞買晚晚嘟」活動，所有「好賞嘟」獎賞計劃會員，在晚上9時至凌晨2時，在實體零售商戶單一消費達200元或以上，可獲5%增值額回贈。每名會員最多可獲100元，名額10萬個。一文看清詳情及領取方法。



合資格會員最多可獲$100回贈

八達通公布， 由即日起至11月30日，在每晚9時至凌晨2時，憑已連結「好賞嘟」的八達通，在所有接受八達通付款的實體零售商店（包括餐廳），每單一消費滿200元，便有機會賺取5%八達通增值額回贈。每名合資格會員最多可獲取100元回贈，名額10萬個，先到先得，送完即止。

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逾期領取回贈視為放棄

至於領取回贈方面，八達通會分批發放予合資格會員，由今年12月8日至明年1月9日，於八達通App或任何八達通服務站，可拍卡領取，逾期則視為放棄金額。若用戶開啟App的接收推送通知功能，並連結「好賞嘟」的八達通號碼，屆時便可獲得通知。

此外，任何支付公共交通工具的票價、費用、附加費或車票的交易及泊車服務、八達通網上付款交易、八達通增值，均不可獲得回贈。

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