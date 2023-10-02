夜繽紛｜灣仔夜市因無人機表演停入場　數百人排隊等候開始鼓譟

灣仔海濱夜市「海濱藝遊坊」自上周三（9月27日）起一連五日在灣仔海傍舉行，惟每日都傳出有安排不周的問題，由開幕時的停電、國慶開放時間爭議等，而來到夜市最後一日，亦發現有不愉快的事件。



記者今晚約8時來到灣仔「海濱藝遊坊」門外，惟獲告知夜市晚上8時有無人機表演，現場職員在7時45分已停止安排市民入場。數百市民要在入口處排隊，不少人鼓譟。至無人機表演完畢，市場恢復入場安排。



灣仔「海濱藝遊坊」自周三（9月27日）開幕後，今日（2日）來到夜市最後一日。夜市晚上8時有無人機表演，現場職員在7時45分已停止安排市民入場。數百市民要在入口處排隊，不少市民鼓譟。現場警方不停廣播要等兩小時才可入場，但一直未能「嚇走」排隊人士。

到晚上8時15分，比原定表演時間延誤15分鐘，無人機終於起飛，在市民頭頂飛過。無人機首先列成雀鳥圖案，其後變成面譜，觀看的市民傳出嘩聲，有小朋友讚圖案漂亮。據現場觀察，由於無人機表演範圍地面有人群聚集，故此一度欲等人群離開才開始，但觀乎未能成功，故也如常表演。

市民陳先生批安排混亂，影響其來夜市的心情。有不欲上鏡的市民批現場職員「自把自為」截龍，「仲話搞夜繽紛，兩三個人搞歪晒。」

另一市民李小姐表示，今天是特意來觀賞無人機表演，但是不知道原來會在表演前截龍，亦沒有留意到主辦方有相關安排，批主辦方安排不周，又指有職員稱他們要到表演完結，有機會要等到9時才能進入。

▼10月2日 西環海濱夜市最後一夜▼

