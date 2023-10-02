夜繽紛｜灣仔海濱夜市首輪結束　檔主生意額六位數惟不考慮長擺

灣仔「海濱藝遊坊」自周三（9月27日）開幕後，攤檔商戶經歷供電問題、國慶日部分時間關閉，今日（2日）來到首輪夜市最後一日。



有賣小食的檔主表示，生意雖好，營業額更達六位數字，但問到如夜市變成常設，他則指未必考慮參與，「長擺你唔相信（會）有人嚟，即係年宵日日搞，你會唔會日日去？」該檔主又表示，夜市擺攤很耗體力，現時請人亦難，未來傾向考慮再參與「期間限定」的夜市。



按發局計劃今輪「海濱藝遊坊」夜市完結後，會於本周起一連三個星期的周五、周六及周日展開第二輪夜市，至直至本月23日重陽節，市民可以再到來行逛。



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檔主：年宵日日搞，你會唔會日日去？

位處夜市前中段的小食檔檔主洪先生說，即使首日供電有問題，當日單靠賣酒，營業額也不錯，其後每日生意也一直上升，愈做愈好，唯獨昨日因國慶煙花要停業5小時，少了一半生意。他透露現時總營業額已達六位數字。

不過，生意雖好，洪先生直言如果夜市變常設，未必考慮參與，「長擺你唔相信（會）有人嚟，即係年宵日日搞，你會唔會日日去？」他也表示，夜市擺攤很耗體力，現時請人亦難，未來傾向考慮再參與「期間限定」的夜市。

指天熱不會長擺 有三條件才考慮

賣手工蛋糕的檔主葉女士表示，其檔口位處夜市中後段，人流較前排檔口少，「希望將客人帶到嚟後排位置，想引多啲人嚟，變咗迫晒喺出面。」但營業額尚算可以，不會虧蝕。她指夜市可能籌辦上較倉卒，很多安排仍需改善，如現場不設落貨區，她要每日下午3時前人手運貨，而其貨品是手工蛋糕不能曝曬，在這方面有些困難。

葉女士認為，主辦方每日也有改善安排，不過問到如夜市變成常設，會否考慮長擺，她則說現時天氣熱不會考慮，擺短期、或增設風扇、雪櫃等設備才會考慮。

檔口位於市場末段、賣鹽石的鹽哥哥則有另一番看法，他指檔口能望海、偶有海風，相當舒服。（廖雁雄攝）

每日收入有四位數 比商場專門店表現更好

檔口位於市場末段、賣鹽石的鹽哥哥則有另一番看法，他指檔口能望海、偶有海風，相當舒服，原先以為檔口近夜市末段，人流會少，但現場人流又算不錯，「啲人都陸續一路一路咁嚟。」

他指雖然夜市較多事情發生，但他以平常心面對，且自己開檔時間較晏，昨日國慶煙花暫停營業，他乾脆改為只開晚上，受影響不大。他又提到，每日收入有四位數，比設於西九龍中心的專門店表現更好，料與港人多外遊，留港的人則會來夜市閒逛購物有關。鹽哥哥又指，會考慮長擺夜市，笑言「因為有水位囉」。