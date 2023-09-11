世紀暴雨︱除筲箕灣耀興道　5處全線封閉地方重開至少一線行車

一場世紀暴雨，本港多區出現水浸、山泥傾瀉，今日 （11日）是暴雨後的首個工作天，運輸及物流局局長林世雄在電台節目指，昨日（10日）仍全線封閉的六處，有五處已重開至少一條行車線，而筲箕灣耀興道的山泥傾瀉較嚴重，仍需要時間維修。

至於港鐵在今次大雨下服務延誤，他指如事故的發生屬於控制範圍以外，毋須罰款。



▼9月10日 政府交代世紀大暴雨善後工作進度▼



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筲箕灣耀興道維修完成時間難料

運輸及物流局局長林世雄分別致電港台和商台節目指，六處全線封閉路段，除筲箕灣耀興道，其餘五處在今早上班、上學前已至少開放一條行車線，包括司徒拔道、赤柱黃麻角道近聖士提反灣，山頂聶歌信山道、紅磡平治街及柴灣連城道。

他續指，筲箕灣耀興道的山泥傾瀉較嚴重，最高處離地也有100米，希望在安全情況下盡快清理，而斜坡維修作有不少功夫要做，目前講不到確實完成時間。

▼9月8日 李家超巡視筲箕灣耀東邨山泥傾瀉現場▼



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就出現路陷、一度封閉的石澳道，他指情況也複雜，一邊行車線旁的山坡傾瀉，料需要較長時間維修。但前日晚上9時，石澳道已開放一條行車線，輕型車可通行，至昨日早上6時，單層巴士、貨車均可使用。

▼9月9日早上 林世雄到場視察工作人員搶修石澳道▼



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林世雄：如事故屬控制範圍以外 港鐵毋須罰款

林世雄又指，目前巴士及港鐵已恢復服務，惟港鐵黃大仙站曾嚴重水浸，設施受損，仍有一個出入口需關閉，呼籲乘客諒解，有需要可用其他車站。

他相信港鐵會總結經驗，被問到港鐵會否因為今次大雨下服務延誤被罰款，他則指如事故的發生屬於控制範圍以外，毋須罰款。

▼9月9日 港鐵黃大仙站重開又跳掣暫停服務▼

