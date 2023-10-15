玫瑰崗︱傳家長與學校開會拍枱離場　教育局：據悉會議中取得進展

玫瑰崗中學於2025/26學年完結後停辦，校方昨日（14日）邀請家長及學生開會商討善後安排，據了解辦學團隊在會上態度強硬，有家長更拍枱離場。



教育局今日（15日）回覆時表示，據了解昨日會議中，辦學團體與家長探討可行而適切的過渡安排，解釋各方案的細節，雙方互相交流溝通並取得進展。教育局再次促請辦學團體繼續與校方及家長、校友等持份者保持緊密聯繫，務實考慮支援學生及教職員的可行方案，並留意學生的情緒，為他們提供適切的輔導與支援。



▼9月16日 玫瑰崗學校家長會▼



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一群玫瑰崗上周三（11日）在YouTube頻道上載名為《請讓我們相信希望—致特首李家超先生的信》的影片，不過於昨日（14日）晚上疑已被下。學校於昨日邀請家長及學生開會商討善後安排，據了解辦學團隊在會上態度強硬，有家長更拍枱離場。

▼10月11日 玫瑰崗中學在網上平台上傳影片▼



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教育局促學校留意學生情緒

教育局今日（15日）回覆指，一直十分關注事件，並與辦學團體緊密聯繫，提供適切支援。據了解，有關辦學團體和學校於昨天（14日）的會議中，與家長探討可行而適切的過渡安排，解釋各方案的細節，雙方互相交流溝通並取得進展。教育局促請辦學團體繼續與校方及家長、校友等持份者保持緊密聯繫，務實考慮支援學生及教職員的可行方案，並留意學生的情緒，為他們提供適切的輔導與支援。

局方表示，明白部分持份者對學校的停辦難免會感到可惜及不捨。然而，學生人口未來持續下降是不爭的事實，教育局需要因應社會發展步伐，通盤考慮，重新調撥和善用資源，聚焦提升整體教育質素，滿足不同學生的學習需要，又重申土地和校舍為珍貴的公共資源。當有需要分配校舍時，教育局會按既定機制通過公平競逐的方式公開邀請所有合資格的辦學團體申請。

教育局又指會繼續留意學校情況，與辦學團體和學校保持溝通，並提供適當意見及支援，包括在有需要時為家長和學生提供選校的支援，強調所有持份者應以保護學生的福祉為首，學校有責任確保學生建立正確的價值觀，以及提供一個良好的學習環境，促進他們健康成長。任何影響學生的學習和身心發展的舉動必須立刻制止。如果學校有管理不善的地方，教育局會嚴肅跟進，並且重申會以學生利益為最優先考慮，並全力支援學校過渡安排，如學生希望原區升學，局方會提供適切協助。