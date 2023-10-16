大灣區互聯共創研討會｜陳仲尼︰粵港有貿易壁壘　應合作拆牆鬆綁

近年大灣區與香港的聯繫不斷加強，《香港01》今日（16日）舉辦「大灣區互聯共創研討會暨嘉許禮」。香港中華廠商聯合會副會長梁兆賢、立法會議員陳仲尼及大灣區經貿協會會長蘇祖耀，均對未來香港的發展提出一番意見。



當中梁兆賢及陳仲尼均認為，現時香港與內地存在貿易壁壘，認為需要「拆牆鬆綁」，與內地當局商討政策，例如組建共性技術研發平台、統一檢測認證標準、擴闊電商進入內地的商品清單等，讓港資可受惠內地的科技成果，並可減少物流成本。



▼2023.10.16 《香港01》舉辦「大灣區互聯共創研討會暨嘉許禮」▼



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廠商會梁兆賢︰港企境外工業未能受惠於港府及內地政策

中華廠商聯合會副會長梁兆賢表示，本港基礎科研實力國際知名，但轉化應用技術薄弱，加上本地市場需求小，因此若可借助內地科研成果、轉化能力及成熟的產業配套，再面向大灣區市場，便可構建一條貫穿上中下游的創科產業鏈，加快科技商品化。

梁兆賢又指，上述的提議涉及一個國家、兩個制度，及三個關稅區，因彼此形成壁壘，不能自由流動創新的要素，例如「不能過河的政策」，便讓港企的境外工業被排斥在本地政策的範圍外，同時亦難以受惠於內地的科技成果。

因此梁兆賢期望可爭取本地創新資助「過河」，而內地部門亦可組建共性技術研發平台，以傳統產業為服務對象，讓港企亦可善用共性技術，以提升生產力。除此以外，他建議長遠可銜接大灣區的規則、機制對接及制度融合，包括註冊商標及稅制等。「呢啲唔做好，唔會令我哋更好融入國家大局。」

陳仲尼︰可統一認證標準、擴闊商品清單

立法會議員陳仲尼亦認為「拆牆鬆綁」值得討論，並觀察到兩地確有貿易壁壘，有如「大門開、小門未開」的情況。例如因兩地的產品認證及檢測法規不同，產品認證及檢測需要，甚至有時候「打回頭」，以致大量產品於內地積壓；電商進入內地的商品清單，品種及覆蓋面有限，不包括本港獨有IP（知識產權）。

陳介尼建議，香港應與內地當局商討擴闊商品清單，涵蓋香港的IP產品；並統一產品認證，一同合作發展大灣區通用的檢測認證標準，「即係話唔好香港一套，返大灣區又一套。」他並期望兩地政府可合作興建更多大灣區補稅倉，讓企業可減少物流成本。

大灣區經貿協會蘇祖耀︰內地對數碼資產非常重視

大灣區經貿協會會長蘇祖耀則表示，中央政府已賦予香港「肥豬肉（FAT）」，即金融（Finance）、文化藝術（Art）及科技（Technology）。他指，「十三五」規劃中只有4次提起Digital（數碼），但「十四五」規劃則共有80次，即內地對數碼資產非常重視，認為香港需針對市場吸納相關人才，並為他們提供安居樂業的環境。