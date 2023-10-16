黑客入侵香港芭蕾舞團電腦讀取個人及內部資料　團方暫未收到勒索

繼數碼港及消委會，本港再發生黑客入侵電腦系統事件，香港芭蕾舞團今日（16日）公布，電腦網絡系統近日遭勒索軟體入侵，導致內部電腦系統遭非法讀取，當中或包括個人資料及港芭內部資料。港芭發現後已立即內部調查，聘用網絡安全專家評估，並報警及通報私隱專員公署，現時暫未收到網絡入侵者勒索或威脅將資料外洩。



遭勒索軟體入侵 聘網絡安全專家評估

香港芭蕾舞團公布，電腦網絡系統近日遭勒索軟體入侵，導致內部電腦系統遭非法讀取。港芭在發現事故後，已立即內部調查，並聘用網絡安全專家評估資料外洩的程度，及採取緊急應對措施。

團方表示，已確認部份資料被網絡入侵者非法讀取，當中或包括個人資料及港芭內部資料，惟檔案被勒索軟體加密，故未能完全確認被讀取的資料內容。現時暫未收到網絡入侵者勒索或威脅將資料外洩。

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港芭︰已報警及通報私隱專員公署

香港芭蕾舞團又指，事故發生後，已立即採取相應措施，防止內部系統再次遭非法入侵，現正與執法機構及相關政府部門緊密聯繫，以確保對事故作出全面回應。團方並指，理解事故可能令人擔憂及帶來變數，希望向合作夥伴、客戶和持份者保證，將致力在事件中保持透明和坦誠溝通。現已就事故向個人資料私隱專員公署通報，並通知警方。

香港芭蕾舞團呼籲，各合作夥伴提高警覺及作出防範措施，如定期更改密碼、留意財務報表，以及小心可疑訊息。港芭建議小心潛在的網路釣魚行為，並只透過官方渠道分享個人資料。若有任何疑問或查詢，請直接聯絡港芭marketing@hkballet.com或2573 7398。