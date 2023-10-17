支付寶香港用戶坐港鐵遭重複扣款　港鐵：結算商八達通系統現誤差

有支付寶香港（AlipayHK）用戶稱今日（17日）凌晨時分突然被扣款，大多為小額交易，收款方顯示為港鐵，且不只一次扣款，而是連續交易10次。



重複扣款原因未明，用戶一度質疑是否有保安漏洞，至下午，支付寶香港手機應用程式最新發出公告，稱因港鐵二維碼付費乘車系統技術問題導致了重複扣費，港鐵正在積極處理當中，多收取的費用會在後續退回，並著用戶耐心等待。



支付寶香港回覆稱，今早發現港鐵二維碼付費乘車系統出現技術問題，致部份用戶搭乘港鐵出現重複扣款情況，已與港鐵緊密溝通並監測港鐵二維碼出入閘情況。港鐵公司則指，初步了解為二維碼付費乘車服務結算商的系統設定出現誤差，二維碼付費乘車服務的結算功能已於今日傍晚約6時15分恢復正常，港鐵會陸續安排自動退還多扣除的車費予乘客。



支付寶香港手機應用程式最新發出公告，稱因港鐵二維碼付費乘車系統技術問題導致了重複扣費，。（資料圖片/港鐵提供相片）

有用戶凌晨3小時內錄逾10筆交易 每次$1.8至$15.3不等

從半年前開始使用支付寶香港二維碼乘搭港鐵上班及下班、昨日（16日）亦有使用的鄭先生稱，其支付寶香港帳戶今日凌晨零時起至凌晨3時期間，不斷被港鐵公司扣款，款項由1.8元至15.3元不等，3小時內共有超過10筆交易。其支付寶帳戶本來已綁定銀行信用卡，他發現沒有消費之下被連續扣款後，隨即解除綁定，及後再無出現不明交易。

直至今早10時，鄭先生致電支付寶香港客戶服務熱線查詢，對方回覆稱「要等港鐵安排」。鄭先生之後再致電港鐵查詢。他引述港鐵當時回覆稱，由於系統故障，目前港鐵正在修復，今日接獲此方面的投訴較多，港鐵將會陸續退錢，但並未有交代退錢的確實時間。

他及後發現，支付寶香港其他部份用戶亦有出現同一問題，凌晨突然出現多項交易，但目前相關交易已停止，「冇可能一間咁大嘅公司（支付寶香港），可以導致凌晨突然之間係咁畀人扣錢㗎嘛，點解乜嘢表示都冇？」

支付寶香港：港鐵二維碼付費乘車系統技術問題

至下午，支付寶香港手機應用程式發出公告，稱「因港鐵二維碼付費乘車系統技術問題導致了重複扣費，港鐵正在積極處理當中」，多收取的費用會在後續退回，並著用戶耐心等待。

支付寶香港手機應用程式發出公告，稱「因港鐵二維碼付費乘車系統技術問題導致了重複扣費，港鐵正在積極處理當中」，多收取的費用會在後續退回。（支付寶香港手機應用程式截圖）

支付寶香港稱多收費用將透過電子錢包退回

支付寶香港回覆表示，今早發現港鐵二維碼付費乘車系統出現技術問題，導致部份用戶搭乘港鐵出現重複扣款情況，已與港鐵緊密溝通並監測港鐵二維碼出入閘情況，目前用戶使用二維碼出入閘一直運作如常。支付寶香港稱，港鐵正在積極處理重複扣款事宜，多收取的費用港鐵將會透過有關電子錢包退回款項。

AlipayHK支付寶香港。（網上圖片）

港鐵：電子錢包被重覆扣港鐵車費 傍晚6時15分恢復正常

港鐵指，今早留意到及同時收到二維碼服務供應商通知，有部份曾以香港及國内電子錢包使用二維碼付費乘搭港鐵的乘客，其電子錢包有被重覆扣除港鐵車費的情況。公司隨即與二維碼付費乘車服務的結算商，即八達通公司跟進，初步了解為二維碼付費乘車服務結算商的系統設定出現誤差。港鐵會陸續安排自動退還多扣除的車費予乘客，

港鐵表示，處理事件期間，乘客可繼續使用電子錢包手機應用程式的二維碼正常出入閘乘搭港鐵，但其車費會在二維碼結算功能恢復和重新確認後才被扣除。二維碼付費乘車服務的結算功能已於今日傍晚約6時15分恢復正常。

▼3月28日 港鐵再度按機制加價▼



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八達通：盡快透過電子錢包進行退款

八達通表示，二維碼付費乘車服務的結算功能已於今日傍晚約6時15分恢復正常，期間乘客可正常使用電子錢包 (包括 AlipayHK、騰訊及雲閃付App等) 手機應用程式的二維碼正常出入閘乘搭港鐵。八達通稱會繼續和港鐵公司及二維碼服務供應商保持溝通，並安排受影響乘客盡快透過電子錢包進行退款。