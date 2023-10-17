單車節｜周日吹5至6級風　旅發局開始前在三橋測風速商討路線安排

「新鴻基地產香港單車節」將於下周日（22日）清晨舉行，包括30公里及50公里組別，亦有闊別五年的國際單車聯盟公路賽。天文台預測賽事當日本港吹5至6級風（清勁至強風程度），即相當於3號風球，旅發局（17日）表示，除了會與天文台聯繫外，亦在活動開始前在昂船州大橋、汀九橋及青馬大橋測量風速，與單車總會共同商討安全問題及路線安排。



旅發局指市民屆時可到尖沙咀海濱花園永安廣場對開公眾席欣賞賽事，座位先到先得。警方將在當日凌晨1時起，分階段實施封路安排，受影響地區包括尖沙咀、青嶼幹線等，並有144條巴士及15條小巴路線受影響，需縮短路線、暫停服務或臨時遷站，直至道路重開為止。



李慧詩、陳安立、丁子高等參加

單車節分為50公里及30公里組別，其中50公里組將穿梭「三橋三隧」；至於30公里組則只登上昂船洲大橋。旅發局公布，屆時有數名焦點車手，包括單車運動員李慧詩、朱浚瑋及李思穎，亦有藝人陳安立、名人丁子高等。

賽事方面，國際單車聯盟（UCI）1.1級公里賽亦闊別五年，再次於香港舉行。14支UCI世界巡迴賽單車隊、職業及洲際單車隊，包括澳洲、意大利、荷蘭、加拿大、內地等車隊，近百名專業車手將雲集尖沙咀，鬥逾100公里。剛於亞運取得佳績的港隊亦會在主場迎戰。

▼2022年12月18日 香港單車節復辦▼



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市民可到尖沙咀永安廣場對開公眾席觀賞賽事

今年單車節亦與廣東省體育局及廣東省自行車運動協會合作，舉行「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）—公路組」，挑戰賽先後於廣洲、東莞、惠州、江門、香港及韶關舉行。旅發局期望賽事可促進大灣區交流，亦可推廣「一程多站」旅遊，鞏固香港作為國際旅遊盛事中心的地位。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，市民屆時可近距離欣賞單車賽事，例如到尖沙咀海濱花園永安廣場對開公眾席，座位先到先得；麼地道花園直路位，亦可直擊車手轉彎後加速的畫面；至於梳士巴利道近尖沙咀海濱的賽道兩旁或接近終點的位置，均是觀賞衝線的最佳位置。市民亦可在港台電視32台觀賞直播賽事。

開始前上昂船州大橋、汀九橋及青馬大橋測風速

天文台九天天氣預報顯示，下周日本港吹東至東北風5級，初時離岸及高地間中6級，即當日風力達3號風球的程度。問到若天氣不佳將如何安排，陳俊文表示，旅發局與天文台緊急聯繫，工作人員在30公里及50公里組項目開始前，因應在昂船州大橋、汀九橋及青馬大橋測量的風速，與中國香港單車總會共同商討安全問題及路線安排，若有任何路線更改，大會將在現場廣播，並根據路段指示提醒參加者。

▼2023年香港單車節新界西封路安排▼



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周日凌晨1時開始逐步封路 144條巴士線受影響

旅發局並公布，下周日凌晨1時起，警方將分階段實施封路安排，青馬大橋往九龍方向只封上層，並於當日上午7時15分重開；大橋上層往機場方向及下層則不受影響。至於其他封閉道路將由早上9時起分批解封，尖東一帶的道路將於下午5時45分前重開。

此外，運輸署高級運輸主任何俊杰亦向市民提醒多項資訊，包括以下各點︰

1. 由10月22日凌晨1時起，將有62條九巴路線、29條城巴路線、28條隧道巴士路線、24條龍運巴士路線、1條新大嶼山巴士路線、15條專線小巴路線，需分階段改道、縮短路線、暫停服務或臨時遷站，直至道路重開為止。

2. 尖沙咀天星碼頭及中港城公共運輸交匯處，亦會在10月22日凌晨5時30分至上午11時暫停使用；尖沙咀東麼利道巴士總站，則在上午11時至下午4時45分暫停使用。

▼2023年香港單車節九龍封路安排▼



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3. 青嶼幹線往九龍方向的上層通道，需臨時封閉，由機場及北大嶼山前往市區的交通，會較平時周日顯著擠塞。亦因汀九橋往九龍方向的臨時封路安排，由新界西經屯門公路或大欖隧道，前往機場或大嶼山的車輛，需改經荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青荃橋、担杆山交匯處、青衣北岸公路，前往青馬大橋。

4. 預計青嶼幹線往九龍方向、渡船街往尖沙咀方向、佐敦道以南，以及海港城附近一段廣東道，屆時交通較平時周日擠塞，駕駛者應避免前往上述地區。

5. 若前往西九文化區、九龍站、高鐵西九龍站、中港城客運碼頭，建議及早計劃行程。市民亦可瀏覽運輸署網頁、香港出行易APP等獲取相關資訊。