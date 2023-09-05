單車節｜周三10時起接受報名　每人或每組收費100至650元

「新鴻基地產香港單車節」將於10月22日舉行，主辦方表示，有意參加者可於明日（6日）早上10時起，在網站報名加「50公里組」、「30 公里組」及家庭單車樂3個非競賽項目，「男子、女子公路繞圈賽」亦於明日開放予具備單車競賽資格人士報名，4個項目報名費每人或每組約100至650元。



▼2022年 12月18日 香港單車節復辦▼



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單車節主辦方表示，市民、旅客明天(9 月 6 日) 上午 10 時起，可到網站報名參加「50公里組」、「30公里組」及家庭單車樂3個非競賽項目； 至於今屆競賽項目之一 「男子、女子公路繞圈賽」，明天亦開放報名。

報名詳情：



日期：2023 年 9 月 6 日 (星期三) 上午 10 時 起

網上報名連結：http://register.hongkongcyclothon.com

報名費用及資格：



主辦方指，除家庭單車樂外，其他項目報名費包括選手包及紀念單車服 ；50公里組及30公里組別參加者完成活動後可獲得電子證書及完成獎牌，而網上報名只接受信用卡付款。

參加「50公里組」及「30公里組」參加者須注意，若是首次參加單車節人士或只曾參與 2017 年或以前的單車節人士，須參加大會安排的免費單車技術評核，但達到其中一項特定要求者則可獲豁免單車技術評核。特定要求如下：

1、完成 2018 年或 2022 年「新鴻基地產香港單車節」單車項目（50 公里組或 30 公里組），並獲得完成證書

2、已通過 2022 年「新鴻基地產香港單車節」單車技術評核

3、曾完成 2018 至 2023 年由中國香港單車總會（單車總會）所舉辦的公路單車比賽之競賽會員

4、曾完成 2018 至 2023 年由國際單車聯盟（UCI）所舉辦的公路單車比賽

5、曾完成 2018 至 2023 年由大會認可的其他大型單車賽事（如由國際單車聯盟 UCI 或國家自行車協會 National Cycling Federation 舉辦之賽事）或公路活動



今年「50公里組」路線覆蓋「三橋三隧」，有多段斜坡，橫跨六區，途經文化中心、ICC 環球貿易廣場等地標，大會建議平均時速需達29公里適合具速度耐力及豐富經驗的單車手；至於「30公里組」參加者則可登上昂船洲大橋，下斜講求控車技術，建議參加者平均時速需達24公里 ，適合有騎行經驗的單車愛好者。

主辦方指，旅發局透過與廣東省體育局及廣東省自行車運動協會合作，將邀請粵港澳大灣區城市的單車好手，在尖東沿高樓大廈及維港帷幕前飆速比併。旅發局期望促進大灣區內各城市間交流，探討未來舉行更大型體育活動的空間，同時推廣「一程多站」旅遊，鞏固香港成為大灣區內國際旅遊盛事中心的角色。