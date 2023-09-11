香港單車節｜10.22舉行　多項賽事額滿　女子公路賽餘少量名額

由香港旅遊發展局主辦的「新鴻基地產香港單車節」將於10月22 日舉行，當中再次舉行國際單車聯盟(UCI)1.1 級公路賽。旅發局表示，大部份項目名額爆滿，而「女子公路繞圈賽」則尚餘少量名額，有興趣參與單車活動人士可在明天（12 日）或之前可報名。



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「新鴻基地產香港單車節」將於 10 月 22 日舉行，並再次舉行國際單車聯盟(UCI)1.1 級公路賽，有來自全球的單車精英參賽。

旅發局表示，大部份項目名額爆滿，包括非競賽項目「50 公里組」、「30 公里組」、「家庭單車樂」及競賽項目「男子公路繞圈賽」，而「女子公路繞圈賽」則尚餘少量名額，有興趣參與單車活動人士明天(12 日)或之前可登入網頁報名。

旅發局提醒，「50 公里組」及「30 公里組」中，所有首次參加單車節人士或只曾參與2017 年或以前的單車節人士，須參加大會安排的免費單車技術評核。評核將於9月16日、17 日及 23 日進行，大會已通知參加者有關安排。

「新鴻基地產香港單車節」單車詳情



項目：50 公里組

合資格參與人士：16 至 70 歲

報名費 ： 每人 650 元 (每隊(最多 10 人):15,000 元，當中 3,000 元用作慈善捐款)

項目：30 公里組

合資格參與人士：16 至 70 歲

報名費 ：每人 330 元

項目：家庭單車樂

合資格參與人士：1名6歲或以上的兒童與1名18至70歲的家長或監護人

報名費 ：每組 100 元(全數作慈善捐款)

項目：男子公路繞圈賽

合資格參與人士：16至70歲；具備參加單車競賽資格人士

報名費 ：每人400元

項目：女子公路繞圈賽

合資格參與人士16至70歲；具備參加單車競賽資格人士

報名費 ：每人400元