香港郵政涉帳戶資料外洩　私隱公署稱接獲通報　已展開循規審查

撰文：胡家欣
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近日出現多宗機構資料外洩事故，最新一宗涉及香港郵政。有網上平台指香港郵政通知受影響用戶，指有未經授權人士多次嘗試及猜測後，取得帳戶持有人的登記電郵地址。私隱專員公署回覆傳媒查詢表示，今日收到香港郵政通報，公署已就事件根據既定程序展開循規審查，亦建議有關機構應盡快通知受影響人士。

近日出現多宗資料外洩事故，最新一宗涉及香港郵政。（資料圖片）

「Pazu薯伯伯」網上專頁平台指，香港郵政於本月18日以電郵通知受影響用戶，引述稱「未經授權人士利用我們（香港郵政）的電子服務功能，透過無數次嘗試及猜測香港郵政帳戶持有人的登記電郵地址，並最終碰巧取得了你（受影響用戶）用作與香港郵政帳戶登記的電郵地址」。

私隱專員公署表示，今日收到香港郵政通報，公署已就事件根據既定程序展開循規審查，亦建議有關機構應盡快通知受影響人士。公署未有透露事故何時發生、香港郵政如何發現等，稱一般機構在知悉事故後，不論內部調查的進度如何，都應在切實可行的情況下盡快作出通報。署方稱，機構必須盡快作出通報才能獲得通報的最大好處，特別是減低對受影響資料當事人造成的風險以及維持機構的商譽。

私隱專員建議受影響用戶，考慮更改網上帳戶的電郵地址及密碼，並啟用多重認證功能；留意個人電郵或帳戶有否不尋常的登入記錄；收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨意打開附件或披露個人資料。

公署建議香港郵政加強數據安全，例如委任合適的領導人員負責資料保安，及提供足夠的培訓予工作人員；定期為系統做風險評估等，防範資訊系統受到惡意攻擊。

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