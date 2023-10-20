患末期癌臨別助癌童　楊嘉驃未婚妻不離棄：他是我見過最勇敢的人

28歲男子楊嘉驃（Gabriel）身患末期癌症臥病在床，離別之際，指已捐出80萬予香港兒童癌病基金，冀抗癌兒童可擁快樂童年。楊嘉驃確診胃癌兩星期後，未婚妻Christine 主動提出求婚，兩人拍下甜蜜的結婚相，而Christine一直守候病床旁，陪伴他對抗頑疾。Christine今晚（20日）向傳媒表示，一直陪伴未婚夫走過抗癌路，「他是我見過最勇敢的人，也是我見過最善良的人」，亦開心他可以生命影響生命，並希望其他癌症病人可支持下去。



+ 4

楊嘉驃患重症仍不忘幫助癌病兒童，大批市民紛紛表達支持。楊的未婚妻Christine晚上表示，感謝大眾關心，指一路以來陪伴未婚夫走這條抗癌路，形容：「他是我見過最勇敢的人，也是我見過最善良的人。」

他是我見過最勇敢的人，也是我見過最善良的人。 楊嘉驃未婚妻Christine

Christine：很開心他可以生命影響生命

Christine表示，很開心未婚夫可以生命影響生命，也希望其他癌症病人支持下去，並指這也是未婚夫最想表達的心意。Christine也向傳媒提供二人的婚紗照及生活照，紀錄二人相擁、接吻，也在楊母校港大前留下倩影。

楊嘉驃去年4月確診胃癌，接受化療並切除整個胃部，惟12月覆核時再發現肝臟有腫瘤，並接受切除手術、化療及免疫治療，惜未能根治癌症。

他的親友周四（19日）晚，代他在Facebook和Instagram發文指，已抗癌超過一年，接受化療是最大的痛苦，除了忍受許多副作用，更會令他失去基本的尊嚴及說話能力。

他表示，已捐贈80萬元予香港兒童癌病基金以支持機構工作，「我想將帶不走的，留比勇敢抗癌嘅小朋友，解釋指因深深感受過患癌的痛苦，所以明白患癌的小朋友比他更辛苦、勇敢」，他並相信「抗癌小朋友都同其他小朋友一樣，都值得擁有一個快樂童年，所以我決定支持佢地。 」