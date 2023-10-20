黑客成功猜測香港郵政7249個帳戶登記電郵 專家教三招防重演
近日出現多宗機構的個人資料外洩事故，香港郵政今晚（20日）確認發生一宗涉及帳戶的資料保安事故，有未經授權人士利用香港郵政的電子服務功能，多次嘗試及猜測帳戶登記電郵地址，成功取得7,249個登記香港郵政帳戶的電郵地址。
香港郵政表示，事件只涉及帳戶持有人的電郵地址，未經授權人士並沒有取得相關帳戶持有人的個人資料，例如：帳戶登入名稱和密碼，以及在香港郵政的交易記錄。
香港郵政表示於周三（18日）發現事件後，已於當日即時通知所有受影響的帳戶持有人，並提醒他們注意可疑電郵或不知名的通訊，暫無發現相關資料被洩漏或竄改的跡象，亦沒有偵測到有關帳戶有任何可疑的活動情況。香港郵政稱已立即採取多項措施，進一步加強系統安全；已於同日向警方報案，以及向個人資料私隱專員公署尋求意見，並於今日向私隱公署提交報告。
香港郵政表示，根據政府既定程序，亦已將事件通報政府資訊保安事故應變辦事處，並正尋求政府資訊科技總監辦公室的意見，以進一步加強保安措施，會繼續密切監察情況。
香港郵政提醒市民，如收到任何聲稱由香港郵政發出的可疑電子郵件或短訊，切勿點擊嵌入的連結，或提供任何個人或財務資料（例如信用卡資料），或進行任何付款，不會透過電郵、短訊或社交媒體發送超連結以收集個人資料或要求付款。如有查詢，市民可致電香港郵政查詢熱線2921 2222。
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，事件是有騙徒利用程式，在香港郵政會員登入網頁不斷嘗試電郵登入，由於網頁會顯示是否有登記，騙徒從而可收集會員電郵名單。他指騙徒之後可模仿香港郵政，向用戶發出詐騙電郵，如釣魚電郵，如用戶沒有留意，輸入信用卡資料便會招致損失。
他指機構本身可以有至少三途徑避免出現這種情：不要顯示是否有相關電郵登記，可以只寫如是會員會收到電郵；在登入網頁加入「我不是機械人」功能或是找相關圖片程式功能，避免自動程式嘗試登入：當發現同一個IP位址不斷重複輸人，可停其使用。