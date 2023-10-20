黑客成功猜測香港郵政7249個帳戶登記電郵　專家教三招防重演

近日出現多宗機構的個人資料外洩事故，香港郵政今晚（20日）確認發生一宗涉及帳戶的資料保安事故，有未經授權人士利用香港郵政的電子服務功能，多次嘗試及猜測帳戶登記電郵地址，成功取得7,249個登記香港郵政帳戶的電郵地址。



香港郵政表示，事件只涉及帳戶持有人的電郵地址，未經授權人士並沒有取得相關帳戶持有人的個人資料，例如：帳戶登入名稱和密碼，以及在香港郵政的交易記錄。



近日出現多宗資料外洩事故，最新一宗涉及香港郵政。（資料圖片）

香港郵政表示於周三（18日）發現事件後，已於當日即時通知所有受影響的帳戶持有人，並提醒他們注意可疑電郵或不知名的通訊，暫無發現相關資料被洩漏或竄改的跡象，亦沒有偵測到有關帳戶有任何可疑的活動情況。香港郵政稱已立即採取多項措施，進一步加強系統安全；已於同日向警方報案，以及向個人資料私隱專員公署尋求意見，並於今日向私隱公署提交報告。

香港郵政表示，根據政府既定程序，亦已將事件通報政府資訊保安事故應變辦事處，並正尋求政府資訊科技總監辦公室的意見，以進一步加強保安措施，會繼續密切監察情況。

香港郵政提醒市民，如收到任何聲稱由香港郵政發出的可疑電子郵件或短訊，切勿點擊嵌入的連結，或提供任何個人或財務資料（例如信用卡資料），或進行任何付款，不會透過電郵、短訊或社交媒體發送超連結以收集個人資料或要求付款。如有查詢，市民可致電香港郵政查詢熱線2921 2222。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指有至少三途徑避免出現黑客成功猜測登記郵政。（資料圖片）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，事件是有騙徒利用程式，在香港郵政會員登入網頁不斷嘗試電郵登入，由於網頁會顯示是否有登記，騙徒從而可收集會員電郵名單。他指騙徒之後可模仿香港郵政，向用戶發出詐騙電郵，如釣魚電郵，如用戶沒有留意，輸入信用卡資料便會招致損失。

他指機構本身可以有至少三途徑避免出現這種情：不要顯示是否有相關電郵登記，可以只寫如是會員會收到電郵；在登入網頁加入「我不是機械人」功能或是找相關圖片程式功能，避免自動程式嘗試登入：當發現同一個IP位址不斷重複輸人，可停其使用。