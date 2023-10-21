新冠｜20月大男童染疫嚴重併發不治　劉宇隆：或與免疫缺陷有關

一名20個月大男童確診新冠肺炎，其後引發急性壞死性腦病、肺炎、敗血症及休克等，最終不治。港大兒童及青少年科學系講座教授、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，暫未清楚嚴重併發症原因，但數據指約1%兒童或長者或因免疫機制有缺陷而有併發症，重申盡快接種疫苗可減低風險。



對於內地出現多宗肺炎支原體感染，劉宇隆稱有5%至10%患者會出現肺炎，更可能引起腦炎及過敏性皮膚發炎等，形容情況不可忽視，籲市民勤洗手保持衞生。



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小童三針接種率僅13% 專家呼籲盅快打針

劉宇隆今早（21日）在電台節目表示，暫時未知道染新冠後嚴重併發症的原因，但目前有數據指約1%的兒童或長者，可能因為免疫機制出現問題而有相關併發症，故部份健康紀錄良好的小朋友染疫後，數天內情況急轉直下，或與其身體免疫功能缺憾有關，但仍要詳細研究。

他表示，接種新冠疫苗可減低小朋友感染後出現重症及死亡機會，惟目前5歲以下幼童接種疫苗情況仍不理想，當中接種3針的只有13%，兩針47%、一針有58%，較80歲以上長者的接種率低，呼籲家長盡快帶子女打針。

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片/梁鵬威攝）

復常後家長警惕降 料11月至12月或爆疫

港大兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強則稱，市面復常後，不少家長降低警惕，但據第五波疫情經驗，兒童感染新冠後有機會有嚴重併發症，不少小朋友較早接種疫苗，保護力或已降低。他料今年11月至12月可能會有新一輪疫情爆發。

對於內地出現多宗肺炎支原體感染，劉宇隆稱有5%至10%患者會出現肺炎，更可能引起腦炎及過敏性皮膚發炎等，形容情況不可忽視，籲市民勤洗手保持衞生。

他又說，肺炎支原體的潛伏期約1至4星期，因潛伏期長、爆發時間或會較長，長時間空氣流通欠佳的場所或有爆發風險，例如學校及院舍等。劉重申，肺炎支原體暫時未有疫苗可預防，呼籲市民應做好個人衛生，包括勤洗手等。