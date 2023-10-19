王詩雅涉虛報行蹤　辯方指王沒說謊　只是向不同人提供不完整資料

榮源茶行太子女王詩雅出席「洪門宴」後涉嫌虛報行蹤案續審，控方早前已完成舉證，辯方大律師今（19日）作中段陳詞，並稱控方指王虛報由家中出發去生日派對，但衛生署人員致電王時，只關注王曾到訪的地點，沒有問她是否有回家，而傳染病處主任張竹君亦只向王稱：若她記起更多資訊，可再致電衛生署。律師重申，王沒有說謊，她只是向不同人提供了不完整的資料，認為控方不能以此證明她「明知」而散謊。案件明續，料裁判官將會就王是否表證成立作裁定。



辯方律師強調，被告王詩雅沒有說謊，只是向不同人提供過不完整資料。（資料圖片）

爭議在王曾向衛生署稱從家中出發

被告王詩雅（38歲），被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指她於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。

案中主要爭議是：王向衛生署人員報稱她於2022年1月3日晚，前往涉案餐廳之前，是由家中出發。

認為控罪重點在於資料二字

辯方大律師黃繼兒作中段陳詞時稱，本案傳票控罪涉及「向衞生主任或獲授權人員提供在要項上的虛假資料」，根據《預防及控制疾病規例》第599D章，「資料」一詞是指：病人到過的地方、病人病歷或者病人與其他人的任何接觸。

多名證人曾作供提及被告王詩雅講述其行程的情況。(詳看下圖)

應只針對到過地方而非出發地點

黃大狀認為，獲授權人士要求病人提供的資料，必須符合控制疾病傳播的目的，當中的「資料」只針對病人到過的地方，而非他從何處出發，所以衛生署人員致電王時，只問她有關家中以外的行蹤，從未問過她有否返家。黃指：「所有證人都無問過佢係咪去過屋企，因為呢個唔係重點。」

王無隱瞞只是向不同人提供不完整資料

黃大狀又指，王從沒隱瞞行蹤，只是向不同衛生署人員提供了不完整的資料，控方必須證明她「明知」而提供虛假資料，但傳染處主任張竹君作供時曾指，她曾提醒王，若能記起更多資料，可再致電衛生署。加上王當時受新冠影響，腦部運作受影響，未必知道其所提供的資料屬虛假。黃大狀反問：「佢琴日無講，今日有講，係咪可以話佢講大話，話佢有所隱瞞？」

強調王沒有說謊

黃大狀重申，王從沒說謊，若法庭認為她的確曾虛報當晚「離家前往餐廳」，這項資料也不符合條例所指「在要項上的資料」。即使王確曾稱派對當日一度回家，衛生署人員也沒跟進問題，因為當時王的家人已經去了竹篙灣隔離，衛生署人員沒有必要再問詳情。再者，衛生署人員再三致電王時，也沒有追問其說法為何有不同版本。上述因素可證明「離家前往餐廳」這項資訊，並非「在要項上的資料」，法庭不能以此入罪。

案件編號：KCS17697-17699、17701/2022