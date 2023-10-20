王詩雅涉虛報行蹤　辯稱主動通報去派對　因人多要攝入去見主人家

榮源茶行太子女王詩雅出席「洪門宴」後涉嫌虛報行蹤案今（20日）續審，王被裁定表證成立後出庭自辯，她稱被送到竹篙灣隔離後，有衛生署人員來電與她核對「安心出行」紀錄。她發現人員無問及她出席生日宴會的行蹤，她自言：「嗰晚見嘅人好似好多，我覺得有需要話番畀佢哋聽。」故是她主動致電署方報告有關行程，但接其電話的，卻是另一名護士。她指該護士問她，為何到場只是送禮物要用上半小時，王即稱，因為當晚餐廳人多，她要「攝入」人群才能見到派對的主人家，之後又要「攝翻出嚟」才能離開，故要花點時間。



王被裁定表證成立

暫委裁判官葉青菁今裁定王表證成立，並簡述理由指，法庭裁定表證不成立的標準，即指在假定所有控方證人都可信可靠後，都不足以支證控罪元素，但她認為本案並非這類情況，詳細理由將在裁決時闡述。

被告王詩雅作供時仍戴著口罩，裁判官曾要求她除下，王稱有氣管敏感，並說：「唔怕我散播細菌，我可以除。」最後獲准戴口罩作供。(凌子淇攝)

拒除口罩作供

王選擇出庭作供，葉官要求她除口罩作供，惟她脫下口罩後即稱有氣管敏感，並說：「如果你唔介意我散播細菌，我可以除。」辯方大律師黃繼兒亦反對，投訴葉官早前沒有要求控方證人除口罩作供。王再指：「如果你真係要醫生紙，我可以今日去睇醫生。」葉官最終批准她繼續戴口罩口供。

竹篙灣熱水爐壞掉要洗冷水澡

王作供指，她在家族茶葉公司從事市場推廣，亦有參與商會和非牟利組織工作。她於2022年1月4日收到通知，指其母被列作密切接觸者，故她需到竹篙灣隔離。當晚接近午夜，她與家人被送往竹篙灣，直至翌日凌晨2時才獲安排入住獨立房間。她在房間內做了核酸檢測，打算洗澡時發現熱水爐壞了，通知職員但無人前來維修，只好迅速洗了冷水澡。

王詩雅稱被送到竹篙灣後，待至凌晨2時才獲分發房間，她往洗澡又發現熱水爐壞掉，結果要洗冷水涼。（資料圖片）

隔離第二天體溫超過38度

王續指，她隔離期間不得離開房間，需要每日3次自行量體溫。隔離第二天（5日），她自行探熱，發現體溫達至38.2度，遂打電話告訴職員。傍晚時分，她收到電話指其初步確診，但因檢測結果「擲界」，故需安排她送院抽血，她再探熱時體溫已達38.4至38.6度。

收到多名自稱衛生署人員來電

王又稱，等候職員接送她到醫院期間，收到自稱衛生署人員來電，要求她上載「安心出行」紀錄，她曾詢問對方有否職員編號，但不獲理會。王上載紀錄後約1、2分鐘，有人再次來電跟她核對紀錄資料。後來，她接到更多自稱署方人員來電，追問其「安心出行」紀錄，例如：為何紀錄顯示她在竹篙灣、她是否與母親在同一病房隔離等等，她當時亦有回答。

主動向署方通報曾出席派對

王再指，她一直待至第三天（6日）上午都未獲安排送院，其時她突然想起，前一晚跟她核對「安心出行」紀錄的人員，沒有核對其於1月3日晚出席派對的行蹤，她遂回電該人員。問及為何會主動致電署方人員，她說：「我覺得我有呢個責任去話番比佢哋聽…個晚見嘅人好似好多，我覺得有需要話番畀佢哋聽。」

辯方大律師黃繼兒(左)曾作中段陳辭要求裁定被告王詩雅表證不成立，遭裁判官否決。(凌子淇攝)

另一護士接聽及作記錄

至於電話內容，王就指當時聽電話的人說，她不是前一晚打電話的護士，但會代為紀錄，並向她核對身份證號碼等個人資料。王向護士交代，她於1月3日晚上9時半左右到了涉案餐廳，並向派對主人家贈送禮物，逗留約半小時後便乘的士離開。

餐廳人多要攝入去見主人家

王憶述，護士曾追問為何送禮物需時半小時，她遂回答指當時餐廳人多，故需「攝入去」才見到派對主人家，寒暄數句後，主人家就被拉走，故她又「攝翻出嚟」離開餐廳，並於10時20分左右回到家中。護士再要求王證明她在該時間如何回家，她便翻查當晚與男友的通訊紀錄。

被告王詩雅（38歲），被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。

案件編號：KCS17697-17699、17701/2022