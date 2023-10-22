單車節｜50公里賽經「三隧三橋」　健兒嘆圓方遇工地　要落車推車

香港單車節2023今日（22日）舉行，賽事分為「50公里」、「30公里」非競賽項目及時隔5年重辦的國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽。清晨6時許陸續有「50公里賽」的參加者完成賽事衝線，有三度參與比賽的單車健兒指，今日天氣良好適合比賽，不過由於「圓方」外有工程地盤，大批參加都需要緊急停車，落車推車一段路，希望大會下次可以留意走線，而且由於人數眾多，不少參加者未有靠邊慢速，有時造成擠塞，甚至「炒車」。



10月22日，香港單車節2023今日舉行，賽事分為「50公里」、「30公里」非競賽項目及時隔5年重辦的國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽。（蘇煒然攝）

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單車節「50公里賽」今日清晨5時許在尖沙咀起步，賽事途經「三隧三橋」，會經長青隧道、青馬大橋及汀九橋至馬灣，再經南灣隧道、昂船洲大橋及尖山隧道至沙田，然後返回尖沙咀。

香港退役三項鐵人運動員李致和（左）及好友劉先生（右）一同參與賽事。（鄧宇詩攝）

參加者建議區分不同程度選手 令賽事更順利

大約清晨6時半車隊陸續衝線，第三度參加單車節的劉先生指，原本以為今日會下雨，幸好濕度好、溫度好，令整體比賽十分順暢。

不過，劉先生表示，當車隊踩到西九龍「圓方」外時，因有工程進行，所有參賽者都要停車，落車推車，現場稍為混亂，都明言「相信係不可避免嘅」，希望大會下次可以留意，或調整走線。劉先生又提到，由於選手水平不一，部分選手不知道減速時需要靠左，有時突然慢駛造成擠塞，甚至發生意外有人「炒車」。

劉先生又指出「三橋三隧」安排十分好，大致暢順，他亦曾去過其他地方參賽，仍認為香港賽道具一定特色，「好多landmark（地標），青馬大橋、汀九橋，我諗大家都期望可以踩去港珠澳大橋」，他又建議日後在路線設上，可以將不同程度的參加者區分，令整體路段更安全。

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前「三鐵」運動員李致和：人數多距離好近，偶有意外

香港退役三項鐵人運動員李致和今日亦有參與，他指，今日整體安排十分順暢，加上今日不大風，「相信好大部分參與者踩落都舒服、開心。」他表示，對今次成績滿意，「踩下平時踩唔到嘅路段，青馬橋、汀九橋，啲景都唔錯。」不過他提到，因為參與者人數眾多，不時與其他參與者的距離拉近，路上見有參加者因而發生意外。

來自泰國的Minmtc和Rosemelody ，特意到港參與單車節。（鄧宇詩攝）

泰國單車手讚香港路段十分漂亮

除了香港選手外，單車節亦吸引了不少海外選手來港參與。來自泰國的Minmtc和Rosemelody ，特意到港參與單車節。她們指，比賽具一定挑戰性，在港踩單車與泰國最大分別的是天氣，以及泰國的路段較常設在野外。她們指，香港路段十分漂亮，比賽氣氛十分好。Minmtc在疫前曾到參與單車節，她認為今屆參與者較以往少。