單車節2023｜周日清晨起步　泰國20人單車旅行團稱期待登三橋三隧

香港單車節2023周日 (22日)舉行，將進行多項單車體驗及賽事，包括「50公里」及「30公里」非競賽項目及重頭戲國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽，有14支來自澳洲、意大利、馬來西亞、泰國、內地及香港單車隊等，將於尖沙咀展開競賽。



旅發局提醒，周日凌晨1時將分階段封路，直至9時起再分階段解封，而今次賽事，有泰國旅行社的20人單車旅行團來港，有團友期待登上「三橋三隧」 及品嚐奶茶、叉燒特香港特色美食。



14 支不同國家車隊鬥逾百公里

旅發局指，除了非競賽的單車體驗項目，單車節亦將進行三大賽事，包括「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）—男女子公路組」 外，重頭戲國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽於下午上演。

14 支來自澳洲、意大利、馬來西亞、泰國、內地及香港單車隊等將雲集尖沙咀進行繞圈賽 。 屆時將有近百名專業車手於彎多路窄、坡度起伏的賽道中，鬥逾100 公里賽事，不論速度和能量消耗都遠超傳統公路賽。

市民旅客可到尖沙咀海濱花園、永安廣場對面的觀眾席，近距離觀賞賽事，座位先到先得，旅發局 YouTube 及 FACEBOOK 平台會直播賽事 ，同時亦透過不同平台向東南亞、中東及內地等超過 10 個國家及地區播放。

周日凌晨1時分階段封路 9時起分階段解封

旅發局提醒，活動當日實施特別交通安排， 當日凌晨 1 時起，會實施分階段封路安排，當中青馬大橋上層 (往九龍方向 )將會在當日上午7時15分重開；大部分主要幹道及道路將於早上9時起分階段解封 (詳細交通安排可按此) 。 旅發局在臨時封路的路口，設置適當的交通標誌，為道路使用者提供充足指示；並以不同渠道提早向公眾發佈信息，以及早計劃行程。

與泰國旅行社辦20人單車旅行團

另外，旅發局表示，是次賽事與泰國旅行社合作，舉辦單車旅行團，約有20名泰國旅客參與，包括三名擁有超過十萬粉絲的單車網紅。團友共來港3天2夜行程，除了參加單車節「50公里」項目外，亦會安排到黃大仙祠及車公廟等著名廟宇參拜。

首次來港泰國單車旅行團友期待登「三橋三隧」

例如有團友Rose指，今次是首次來港，感到十分興奮。她指，自己兩年前開始在泰國踩單車，一直希望可以到其他地方參與公路單車活動，認為今次機會難得，最期待明天登上「三橋三隧」時，沿途欣賞香港的景色，並能透過單車節認識更多單車好友。

泰國網紅冀賽後把握時間品嚐奶茶叉燒

幾名網紅Minntz、Golf、Mim則指過往曾經參與香港單車節，但今次是疫情後首次來港，最想念香港美食，因此除期待與一眾團友享受單車旅程外，亦會把握時間到訪各類香港地道餐廳，品嚐港式奶茶及叉燒等。旅發局指，安排部分單車登山，感受香港的自然美景，她們將會透過社交平台與粉絲分享來港感受。

南韓網紅訪中環西九 讚香港充滿地道特色

另外，兩名經營單車YOUTUBE頻道的南韓網紅，亦獲邀到港參加單車節。他們指抵港後，曾途經青馬大橋返抵酒店，覺得沿途景色優美，期待能夠親身上橋踩單車，會將今次經歷放上頻道，與一眾單車迷分享獨特體驗。他們在港期間亦到訪中環及西九文化區等地欣賞香港夜景，認為香港是一個充滿中西文化匯萃的地方，充滿地道特色。